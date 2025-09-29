Cameroun: La campagne pour la présidentielle du 12 octobre lancée dans tout le pays

28 Septembre 2025
Radio France Internationale

Premier jour de campagne pour la présidentielle du 12 octobre, ce samedi 27 septembre au Cameroun. Dans les deux prochaines semaines, les candidats et leurs partis vont aller à la conquête de l'électorat pour tenter de briguer le très convoité fauteuil présidentiel occupé jusqu'ici, et depuis 43 ans, par Paul Biya, lui-même candidat à sa propre succession. Ce 27 septembre, parmi les quelques meetings organisés dans la capitale Yaoundé, celui du RDPC le parti présidentiel, où malgré l'absence de Paul Biya, ses soutiens et partisans se sont engagés à le maintenir au pouvoir.

Pour cette entrée en campagne présidentielle au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, a voulu répondre d'emblée à l'une des principales critiques, souvent entendue de ses opposants et de nombreux observateurs : l'âge de son candidat, Paul Biya, 92 ans. C'est René Emmanuel Sadi, le président régional de campagne du RDPC pour le centre qui s'y est collé. « Chers camarades, l'âge n'est ni une tare, ni une malédiction. Tout au contraire, l'âge est une bénédiction ».

Le même orateur a par la suite tancé les candidats de l'opposition pour leur manque d'expérience supposé dans la gestion des affaires publiques. « Si on n'a jamais été chef de bureau ou chef de service, comment peut-on prétendre à être Chef d'État ? Chers camarades, on n'a jamais géré une épicerie et on veut tout de suite gérer un usine, et plus encore gérer la République. Alors, je pense que c'est un peu comme on dit ici chez nous, on tente sa chance ».

Un lancement de campagne présidentielle sans la présence du candidat lui-même, là encore, n'est pas de problème selon Laurent Serge Etoundi, ministre et président de la commission départementale de campagne du RDPC pour le centre. « L'essentiel était de lancer la campagne. Il n'y a pas une règle qui oblige les candidats à être obligatoirement à tous les coins où on fait leur campagne. Aujourd'hui, on faisait le lancement de campagne dans les dix régions, même si le Président l'avait voulu, il n'a pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois ».

Outre à Yaoundé, la machine RDPC s'est déployée ce 27 septembre dans la totalité des 360 communes que compte le Cameroun avec le même message : un plébiscite pour son candidat le 12 octobre.

