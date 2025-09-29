Sénégal: Mandat d'arrêt international lancé contre le patron de presse Madiambal Diagne

Il est depuis 24 heures l'homme le plus recherché du Sénégal. Madiambal Diagne, ancien greffier devenu patron de presse, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays. Très critique contre le duo Diomaye Faye-Sonko, avant leur arrivée au pouvoir, Madiambal Diagne avait été interdit de sortie du territoire national et convoqué par la division des investigations criminelles pour une affaire de rétrocommission estimée à plus de 32 Millions d'euros, perçus entre 2020 et 2023. Malgré cette interdiction, le journaliste éditeur de presse a débarqué en France via la Gambie, pays voisin du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a sanctionné des responsables de la police et annonce l'ouverture d'une enquête interne.

« Je prends note de l'annonce d'un mandat d'arrêt international émis contre moi. J'affirme qu'avant l'exécution d'un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays ». Ce sont là les quelques lignes écrites sur X par Madiambal Diagne ce samedi 27 septembre, alors qu'il a quitté le Sénégal pour la France depuis le 24 septembre dernier, comme il l'a annoncé dans un message la veille.

Le journaliste, patron du Quotidien, convoqué par la police sur ordre du pool judiciaire financier a réussi à échapper à la vigilance des forces de l'ordre et prendre l'avion depuis la Gambie voisine dans la soirée du 24 septembre. Un pied de nez aux autorités policières et judiciaires qui a poussé le ministre de l'Intérieur à relever de leurs fonctions les patrons du commissariat spécial de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar et de la division des investigations criminelles. Une enquête policière pour complicité dans « la fuite » du journaliste a été ordonnée.

Madiambal Diagne est cité dans un rapport datant de 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et devait se présenter devant la police pour expliquer des commissions qu'il aurait perçues sur un marché de construction de palais de justice entre autres. L'épouse de l'ancien greffier ainsi que ses deux fils sont également placés en garde à vue dans la même affaire.

