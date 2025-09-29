Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Vice-Premier ministre et le ministre des AE du Pakistan

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris, a rencontré le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, en marge de la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Les deux parties ont affirmé la profondeur des relations historiques entre les deux pays, le Soudan ayant exprimé sa gratitude envers le Pakistan pour son soutien constant aux Nations Unies et dans les forums internationaux.

Ils ont également souligné leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines.

Il convient de noter que le Pakistan occupe actuellement un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité.