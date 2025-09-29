Soudan: Procureure Générale rencontre le représentant du HCDH

La Procureure générale, présidente du Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et le droit international humanitaire, Intisar Ahmed Abdel-Aal ,a rencontré aujourd'hui dans son bureau la représentante du Haut-Commissariat des droits de l'homme (HCDH) au Soudan, Mme Li Fungin, en présence du premier procureur général adjoint, Kamal Mahjoub Ahmed.

La réunion a passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, à la tête desquelles la situation des droits de l'homme au Soudan et les violations commises contre les civils et les infrastructures.

La Procureure générale a expliqué le rôle du Comité national dans les enquêtes sur ces violations et les mesures prises par le parquet public pour garantir la justice, y compris le dépassement des restrictions liées à la juridiction territoriale, en autorisant l'utilisation du formulaire pénal (8) avant de déposer une plainte, assurer la confidentialité des procédures, spécialement dans les cas de violences contre les femmes, notamment la violence sexuelle.

Son Excellence a également noté l'affectation de femmes procureures et policières pour enquêter sur les violations visant les femmes, en plus d'autres mesures qui facilitent l'accès des survivantes à la justice.

Elle a salué la coopération avec le HCDH au Soudan.

Pour sa part, la représentante du HCDH a souligné le rôle important joué par le parquet public dans le contexte du conflit en cours dans le pays, saluant les efforts déployés par le parquet public et le Comité national pour enquêter sur les violations.

Elle a également exprimé la disposition de son bureau de coopérer avec le parquet public dans les affaires de disparition forcée et de violence contre la femme.

À conclusion de la réunion, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans le domaine de la protection et de la relance des droits de l'homme.