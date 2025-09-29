Soudan: Dr Salma Abdel Jabbar entame une visite dans l'État d'Ashamaliya

28 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre de Souveraineté de Transition de transition, Dr Salma Abdel Jabbar Al-Mubarak, a entamé aujourd'hui sa visite dans l'État d'Ashamaliya.

Elle a été accueillie à l'aéroport international de Dongola par le Wali de l'État Gén. Abdul Rahman Abdel Hameed, les membres de son gouvernement, le comité de sécurité de l'État et un certain nombre de dirigeants.

Dr Salma Abdel Jabbar a présidé une réunion conjointe réunissant les membres du gouvernement de l'État et le comité de sécurité ' où la réunion a porté sur l'ensemble de la situation en matière de sécurité, de développement et de services dans l'État.

Dr Salma Abdel Jabbar s'adressera demain, lundi, à Dongola au Forum des présidentes de l'Union générale des femmes soudanaises des États, sous le slogan : « Nous aidons à la libération et conduisons la reconstruction ».

