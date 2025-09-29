Afrique: Mondiaux de cyclisme au Rwanda - Biniam Girmay, au nom du continent

Le parcours, l'altitude, la chaleur et la pollution vont mettre les coureurs à rude épreuve lors de la course hommes aux Championnats du monde de cyclisme à Kigali dimanche 28 septembre. Biniam Girmay, qui a déploré la difficulté d'un parcours pas vraiment adapté à son profil de sprinteur, a tenu à faire le voyage au Rwanda pour honorer son continent.

Le sprinteur de l'équipe Intermarché a hésité à venir au Rwanda « à cause du parcours très vallonnée à Kigali », considéré comme l'un des plus difficiles de l'histoire des Championnats du monde. En temps normal, Biniam Girmay ne prend jamais la peine de s'aligner sur Liège-Bastogne-Liège ou encore le Tour de Lombardie, deux des plus grandes classiques de la saison destinées aux grimpeurs. « Je ne veux pas juste prendre le départ et ne pas finir la course », a-t-il expliqué. Il a fait une entorse à ses habitudes à Kigali.

« C'est dommage, surtout que c'est la première fois que les Mondiaux ont lieu en Afrique. Or ce parcours est bien trop difficile pour les coureurs africains, a tout de même taclé le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France. À mon avis, ce n'est pas bien. Cela aurait été mieux d'offrir plus de chance aux coureurs africains. Regardez les courses de jeunes, les résultats ne sont pas bons. »

Et d'expliquer : « L'équipe nationale m'a demandé de venir pour aider mes coéquipiers. Je l'accepte à 100 %. En fin de compte, je suis toujours heureux de porter le maillot de la sélection et de représenter mon pays. Je vais faire de mon mieux. »

Idole dans son pays et sur le continent africain

Biniam Girmay, 25 ans, est une véritable idole dans son pays et par extension en Afrique. En 2022, il était devenu le premier coureur du continent à remporter une classique, Gand-Wevelgem, quelques semaines avant une victoire d'étape sur le Tour d'Italie. En 2024, il avait remporté trois étapes et le maillot vert du Tour de France. Cette saison, en revanche, son palmarès demeure vierge.

Presque partout en Afrique, le sport roi reste le foot. L'Érythrée est une des rares exceptions dans le monde du vélo. Il faut voir la mine réjouit des dirigeants de la fédération rwandaise de cyclisme quand vous félicitez leur travail. « Ce sont les meilleurs », salue simplement le coach de la Somalie, venu avec un seul coureur. Avant la réussite de Biniam Girmay, et son maillot vert de meilleur en 2024 sur le Tour de France, son compatriote Daniel Teklehaimanot avait été le premier Africain à revêtir le maillot à pois sur la Grande boucle en 2015.

Comme plusieurs coureurs érythréens, Biniam Girmay est passé par le Centre mondial du Cyclisme, structure de formation de l'Union cycliste internationale, en Suisse. Malheureusement pour le meilleur coureur africain du peloton, le parcours des premiers Championnats du monde en Afrique est, comme tout le mode le sait, destiné aux grimpeurs.