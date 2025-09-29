Ethiopie: Les préparatifs pour la grande célébration d'Irrecha sont achevés - Abba Gadas

Addis-Abeba — Les Abba Gadas du peuple Oromo ont annoncé que les préparatifs pour la célébration d'Irrecha de cette année étaient désormais achevés, rappelant l'importance de préserver les valeurs culturelles de leur peuple à cette occasion.

Irrecha, fête de gratitude du peuple Oromo envers Waaqa (Dieu), figure parmi les principales célébrations publiques en plein air d'Éthiopie et a lieu chaque année en septembre.

Elle symbolise la reconnaissance envers Dieu pour le passage de la saison des pluies à la saison sèche.

Abba Gada Girma Bekele a insisté sur le fait qu'Irrecha constitue une tradition culturelle essentielle, permettant au peuple Oromo d'exprimer sa gratitude à Waaqa.

Il a souligné que cette fête a su conserver ses valeurs à travers les générations et reste un symbole durable de l'identité Oromo.

Bien qu'Irrecha soit déjà reconnue dans le cadre du système Gada inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, des démarches sont en cours pour qu'elle obtienne une reconnaissance indépendante en tant que patrimoine culturel immatériel, a-t-il ajouté.

Abba Gada Wolde Abe a rappelé que cette fête est célébrée par tous, sans distinction politique ni religieuse, mettant en lumière son rôle dans la promotion de la gratitude, de la paix et de l'unité.

Cette année, la célébration revêt une importance particulière, ont souligné les Abba Gadas, car elle coïncide avec l'inauguration récente du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) ainsi que les importants travaux de développement le long des axes routiers d'Addis-Abeba.

Le directeur général de l'Autorité du patrimoine éthiopien, Abebaw Ayalew, a également mis en avant l'importance culturelle et nationale d'Irrecha. Selon lui, les fêtes en plein air en Éthiopie, telles qu'Irrecha, favorisent la paix, l'amour et l'unité tout en illustrant le système Gada, pilier de la société Oromo.

Abebaw Ayalew a ajouté qu'Irrecha contribue non seulement à renforcer les valeurs culturelles, mais qu'elle joue aussi un rôle significatif dans le tourisme et le développement économique.

Il a appelé à des efforts constants pour préserver et valoriser ce patrimoine culturel afin de le transmettre aux générations futures.