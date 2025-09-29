Ethiopie: La France a salué les réformes économiques majeures menées par le pays

Addis-Abeba — La France a exprimé son admiration pour les profondes réformes économiques entreprises par l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur de France à Addis-Abeba, Alexis Lamek, a salué la transformation remarquable du pays et son ambitieux programme de réformes, tout en réaffirmant la volonté de la France de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines.

Le diplomate a rappelé que l'Éthiopie met en oeuvre un vaste chantier de réformes incluant la libéralisation des marchés, l'adaptation des politiques fiscales et monétaires, la restructuration de la dette ainsi que l'amélioration du climat des affaires.

« Nous sommes fiers d'accompagner l'Éthiopie dans ce processus », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nous considérons l'Éthiopie comme un partenaire de choix et le peuple éthiopien comme un ami proche. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lamek a également souligné le souhait de son pays de consolider le partenariat avec l'Éthiopie afin de soutenir sa paix et sa prospérité. « En tant que partenaire, c'est un honneur pour nous », a-t-il insisté.

Revenant sur l'expérience française en matière d'attractivité des investissements, l'ambassadeur a rappelé que la France figure aujourd'hui parmi les destinations les plus prisées au monde pour les investisseurs, fruit d'un processus de réformes de longue haleine.

Il a affirmé que son pays est prêt à partager cette expérience avec l'Éthiopie.

« Il est essentiel de répondre aux attentes des entreprises afin de stimuler les investissements, générer des emplois et favoriser la prospérité », a-t-il noté, exprimant l'espoir de voir un grand nombre d'investisseurs français s'implanter en Éthiopie.

Au cours des six dernières années, l'Éthiopie a lancé un programme de réformes structurelles visant à moderniser son économie et à améliorer son environnement d'affaires, notamment par l'ouverture du secteur des télécommunications, la libéralisation du marché financier et du commerce, ainsi que l'accès des investisseurs étrangers au secteur logistique.

Ces mesures juridiques et administratives ont permis d'ouvrir de nombreux secteurs aux capitaux nationaux et internationaux, renforçant ainsi l'attractivité économique du pays.