Zambie: Des fermiers poursuivent une entreprise chinoise en justice pour grave pollution minière

En Zambie, une cinquantaine de fermiers, affectés par un déversement massif de déchets toxiques miniers en février dernier dans le nord du pays, ont assigné en justice l'entreprise chinoise Sino-Metals Leach (SML), qui les stockait. Il y a moins de deux semaines, 176 habitants de la zone avaient déjà déposé une plainte devant un tribunal zambien contre cette même firme. Selon les premiers éléments, les déversements sont 20 fois supérieurs aux annonces de l'entreprise.

La catastrophe a eu lieu en février dernier près de Kitwe, en plein coeur de la ceinture de cuivre. Des dizaines de millions de litres de résidus miniers se sont répandus dans l'environnement après la rupture d'une retenue.

Selon la firme sud-africaine Drizit, initialement retenue par l'agence de l'environnement zambienne pour nettoyer la zone, les quantités déversées sont 20 fois supérieures aux annonces de l'entreprise chinoise.

Pire encore, selon cette entreprise de dépollution, les niveaux de cyanure, d'arsenic, de cuivre ou encore de cadmium ont été jugés dangereux. Car ces polluants peuvent causer des malformations congénitales et des cancers, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

L'assignation, déposée mardi auprès d'un tribunal zambien, demande donc de " »verser aux plaignants 220 millions de dollars » devant servir à la « réalisation d'une étude indépendante d'impact environnemental et social », d'une « évaluation sanitaire » et au « relogement immédiat » en « attendant une indemnisation complète et définitive ».

De son côté, l'entreprise mise en cause considère cette plainte comme infondée et estime avoir rempli ses obligations de réhabilitation et de remise en état, en accord avec les directives gouvernementales zambiennes.