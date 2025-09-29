Ghana: La prolifération des armes à feu détenues illégalement est préoccupante

Accra — Le Ghana a connu cette année une forte augmentation des fusillades et des incidents impliquant des armes à feu détenues illégalement. Selon le rapport sur les incidents impliquant des armes à feu établi par la Commission nationale sur les armes légères et de petit calibre (NACSA), organisme créé par le Parlement en 2007 et chargé de fournir des conseils sur le trafic illicite d'armes, au cours du deuxième trimestre de cette année, 54 cas d'utilisation illégale d'armes à feu ont été recensés, contre 15 au cours de la même période en 2024.

La majorité des incidents survenus entre avril et juin ont eu lieu dans trois régions. La région d'Ashanti a enregistré le nombre le plus élevé avec 21 incidents, suivie par la région orientale avec huit cas et la région du Haut-Orient avec sept.

Le rapport de la NACSA indique que la violence armée s'est répandue dans 11 des 16 régions du Ghana, devenant ainsi un problème national.

Les hommes représentent 100 % des auteurs de crimes et 78 % des victimes dans les cas de violence armée. Sur les 43 décès enregistrés au cours du trimestre, 39 victimes étaient des hommes.

Outre les armes à feu courantes telles que les pistolets et les fusils à pompe, trois fusils d'assaut AK-47, les célèbres Kalachnikov, ont été retrouvés sur les lieux du crime. Ces derniers ont été introduits en contrebande par des réseaux criminels actifs en Afrique de l'Ouest.

L'augmentation de la violence armée s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante au Ghana et dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, où la prolifération des armes est liée à l'instabilité politique, aux réseaux criminels transfrontaliers et aux difficultés économiques auxquelles sont confrontées les populations de la région.

Selon la NACSA, sur les 2,3 millions d'armes présentes au Ghana, 1,1 million sont détenues illégalement. La principale source d'armes illégales est le Burkina Faso voisin, foyer d'activités terroristes. Le flux d'armes en provenance de ce pays a contribué à une augmentation de la violence ethnique à Bawku, dans le nord du Ghana (sur ce conflit, voir Fides 13/4/2022), faisant de nombreuses victimes civiles.

En ce qui concerne l'avenir, on craint que la grave situation économique et le taux de chômage élevé chez les jeunes au Ghana poussent un plus grand nombre de jeunes à se livrer à des activités criminelles pour survivre. Avec la disponibilité accrue des armes, le risque d'une recrudescence des crimes violents tels que les vols à main armée et les agressions augmente dans tout le pays. L'insécurité générale croissante, combinée au manque de confiance dans les forces de l'ordre, pourrait inciter les citoyens ordinaires à s'armer. Les membres des partis politiques s'arment souvent et des affrontements violents ont déjà eu lieu entre les différentes factions politiques.