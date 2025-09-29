Maroc: Présentation à Séville des efforts du Maroc pour préserver le patrimoine hassani

Les efforts du Maroc pour sauvegarder et préserver le patrimoine hassani ont été mis en avant, jeudi à Séville, à l'occasion d'une rencontre du Réseau des spécialistes du patrimoine hispano-américain et méditerranéen.

Lors de cette conférence internationale, organisée par l'Université de Séville en partenariat avec la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée, la délégation marocaine a présenté les avancées en matière de préservation du patrimoine hassani et passé en revue les défis à relever, pour une meilleure sauvegarde de cet affluent majeur de la culture marocaine.

Le président du Centre Sahara pour les études et recherches en développement et droits de l'Homme, Shaibata Mrabih Rabou, a souligné à cette occasion l'essor socio-économique que connaissent les provinces du Sud, notant que cette dynamique s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale qui veille à préserver le patrimoine local comme élément fondamental de l'identité nationale.

M. Mrabih Rabou a rappelé à ce propos que le modèle de développement des provinces du Sud érige la valorisation du patrimoine culturel en véritable levier de croissance, relevant que cette ambition se traduit par des programmes et des projets intégrant la culture hassanie dans les systèmes éducatif et médiatique.

Cette vision, a-t-il ajouté, s'est concrétisée notamment par la création de chaînes de télévision et de stations de radio régionales, ainsi que par l'organisation de festivals et d'événements culturels et artistiques visant à stimuler la créativité locale et à renforcer le rôle de la société civile dans la préservation et la transmission de l'héritage hassani.

M. Mrabih Rabou a également mis en avant les projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui associent développement socio-économique et valorisation du patrimoine local et régional, contribuant ainsi à faire des provinces du Sud du Royaume un carrefour de communication culturelle et économique avec le reste du monde.

Pour sa part, le président du Centre d'études afro-ibéro-américaines et atlantiques sur la gouvernance et le développement durable, Hamid Aboulas, a présenté les grands axes de la vision marocaine en matière de gestion et de valorisation du patrimoine culturel. Une vision, qui repose, selon lui, sur la promotion de la diversité culturelle et le renforcement de la démocratie locale, dans une approche globale et intégrée.

Le Maroc a consenti d'importants efforts pour préserver le patrimoine hassani et les biens culturels dans les provinces du Sud, en cohérence avec son engagement en faveur de la protection de la diversité culturelle et de la promotion d'une identité nationale inclusive, a-t-il dit, précisant que ces efforts se déclinent sur les plans juridique, culturel, éducatif et du développement.

L'universitaire a notamment cité la reconnaissance constitutionnelle de la culture hassanie comme composante essentielle de l'identité nationale, l'obligation de la préserver et de la promouvoir, la création d'institutions spécialisées telles que le Conseil national des langues et de la culture marocaine, ainsi que l'installation de directions régionales de la culture à Laâyoune, Dakhla et dans d'autres villes du Sud.

S'ajoutent à cela des projets de restauration de monuments et bâtiments historiques tels que la Kasbah d'Assa et d'autres édifices traditionnels, l'inscription de sites sur la liste du patrimoine national et la création de musées locaux, dont le projet du Musée national de la culture hassanie à Laâyoune, a fait savoir M. Aboulas.

Cette conférence de trois jours constitue un espace de réflexion sur les défis transversaux liés à la gestion publique de la restauration, de la conservation, de la législation et de la valorisation socio-économique du patrimoine culturel.

Elle réunit des experts venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal, du Maroc, du Mexique, de Colombie, du Brésil, du Pérou et d'Argentine pour échanger sur les meilleures pratiques et promouvoir la coopération internationale en matière de préservation du patrimoine.