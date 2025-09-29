Congo-Brazzaville: Processus électoral - Juste Désiré Mondélé appelle les militants du Club 2002-PUR à se faire enrôler

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Juste Désiré Mondélé, qui est allé vérifier son nom sur les listes électorales au centre du complexe scolaire Immaculée conception, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, a appelé les militants et sympathisants de ce parti de la majorité présidentielle à se faire inscrire sur les listes électorales.

Egalement député élu de la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondélé est allé faire valoir son droit civique. « Vous savez que les opérations électorales sont cycliques, il faut aussi saluer le travail qui est en train d'être fait parce que le ministère de l'Intérieur s'y prend à temps. Ce sont des actes pré-électoraux qui se font un peu partout dans tout le monde moderne, démocratique.

On vient consulter les listes électorales sachant que nous sommes sortis d'un recensement général de la population et de l'habitat. Suite à ce recensement, nous avons une matrice qui est présentée permettant à chacun de venir voir si son nom n'y figure pas de s'inscrire, parce que demain ce sera les élections, il faudra bien avoir son nom pour pouvoir voter », a expliqué le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.

En sa qualité de secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé appelle tous les membres, sympathisants de son parti à se mobiliser massivement pour la réussite des opérations en cours dans le pays depuis le 1er septembre. « La charité bien ordonnée commençant par soi-même, et au-delà, tout citoyen en âge de voter, de prendre d'assaut les bureaux pour se faire inscrire, pour être demain une voix réelle.

Il revient aux partis politiques de mobiliser leurs militants, parce qu'il ne faudra pas crier au loup demain si on ne mobilise pas les troupes. La politique se fait avec les militants, la politique ce n'est pas seulement une affaire de l'élite qui se retrouve souvent dans des salons feutrés. Que ceux qui ont les militants mobilisent leurs cadres, leurs membres pour aller vers les listes électorales », a rappelé le député élu de Ouenzé I, précisant que le moment des joutes oratoires arrivera.

La présence de Juste Désiré Mondélé au centre d'enrôlement du complexe scolaire Immaculée conception a été un véritable catalyseur pour les jeunes, femmes et hommes de Ouenzé qui se sont faits inscrire sur les listes électorales. « Je suis venu demander une carte d'électeur, j'en ai besoin parce qu'étant citoyen congolais, j'ai le droit de voter. Cela s'est bien passé. J'ai ramené le passeport et on m'a fait enrôler. J'attends le moment venu pour venir retirer ma carte d'électeur », a expliqué le jeune étudiant Glory.

Membre de la commission locale de révision des listes électorales, Yoan Pandzou explique comment les opérations se déroulent au niveau de son centre d'enrôlement. « Au niveau de notre bureau, c'est plus ou moins bien. Les gens arrivent de plus en plus, nous avons déjà enregistré une trentaine d'inscriptions et une quarantaine de modifications. Nous profitons de la visite du député de la première circonscription de Ouenzé pour faire appel à la population de venir massivement s'enrôler afin de faciliter ce processus », a-t-il invité.