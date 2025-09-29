Gabon: Élections législatives - Justine Judith Lekogo en tête dans le 2e arrondissement de Franceville

28 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)

Les tendances issues du dépouillement des votes placent Justine Judith Lekogo largement en tête dans le deuxième arrondissement de Franceville .

Sur les 25 bureaux de vote que compte la circonscription, la candidate est arrivée première dans 22 bureaux, confirmant ainsi son avance sur ses concurrents. Ces résultats partiels, mais significatifs, la positionnent comme la probable vainqueure des élections législatives dans le deuxième arrondissement.

Une victoire annoncée ?

Selon les observateurs politiques, cette performance témoigne d'un ancrage fort sur le terrain, avec une mobilisation électorale qui a clairement tourné à son avantage. L'écart constaté dans la majorité des bureaux de vote réduit fortement les chances de ses adversaires de renverser la tendance lors de la proclamation officielle des résultats.

Prochaines étapes

Il reste à attendre la confirmation officielle par la commission électorale, qui devra valider et publier les résultats définitifs. En attendant, les soutiens de Justine Judith Lekogo se réjouissent déjà de ce qu'ils considèrent comme une victoire historique dans l'arrondissement.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.