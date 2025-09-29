Gabon: Élections législatives - Justine Judith Lekogo en tête dans le 2e arrondissement de Franceville

Les tendances issues du dépouillement des votes placent Justine Judith Lekogo largement en tête dans le deuxième arrondissement de Franceville .

Sur les 25 bureaux de vote que compte la circonscription, la candidate est arrivée première dans 22 bureaux, confirmant ainsi son avance sur ses concurrents. Ces résultats partiels, mais significatifs, la positionnent comme la probable vainqueure des élections législatives dans le deuxième arrondissement.

Une victoire annoncée ?

Selon les observateurs politiques, cette performance témoigne d'un ancrage fort sur le terrain, avec une mobilisation électorale qui a clairement tourné à son avantage. L'écart constaté dans la majorité des bureaux de vote réduit fortement les chances de ses adversaires de renverser la tendance lors de la proclamation officielle des résultats.

Prochaines étapes

Il reste à attendre la confirmation officielle par la commission électorale, qui devra valider et publier les résultats définitifs. En attendant, les soutiens de Justine Judith Lekogo se réjouissent déjà de ce qu'ils considèrent comme une victoire historique dans l'arrondissement.