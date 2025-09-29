Gabon: Le Chef de l'État séjourne à Cuba à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié

Après avoir pris une part active à la 80ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York aux États Unis, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce vendredi à La Havane en République de Cuba dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié.

Ce premier séjour du Chef de l'État en terre cubaine depuis son élection à la tête du Gabon s'inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et La Havane, notamment dans les domaines de la santé et la formation entre autres.

Saisissant l'occasion de sa présence à Cuba, le Président de la République est allé à la rencontre de la communauté gabonaise y vivant. Honorée, celle-ci a tenu à remercier Le chef de l'État pour cette visite historique et hautement symbolique tout en lui exprimant ses vives félicitations pour sa brillante élection ainsi que pour tous les projets de développement entamés dans notre pays.

Composée spécifiquement du personnel diplomatique et majoritairement des étudiants en médecine, 45 au total dont 37 boursiers et 8 non boursiers, les gabonais de Cuba n'ont pas manqué d'exprimer leurs sollicitations au cours des échanges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces nombreuses sollicitations concernent notamment la possibilité de renouveler les passeports sur le territoire cubain, l'ouverture d'un bureau de votre afin de pouvoir accomplir leur devoir civique, le retard des allocations mensuelles, assurance maladie et frais de scolarité, la revalorisation des bourses et la facilitation des stages périodiques au Gabon, la facilitation de l'intégration dans la fonction publique, le développement d'un plan d'accès à la spécialisation des jeunes diplômés afin de combler le déficit de médecins spécialistes dans notre pays.

Les étudiants ont en outre exprimé leur volonté de rentrer au Gabon à la fin de leurs études en vue de participer à l'édification du Gabon nouveau aux côtés de celui qu'ils considèrent comme un homme de vigueur, animé d'une vision claire et d'une profonde affection pour ses compatriotes.

À l'écoute, le numéro un gabonais a pris acte des préoccupations de ses compatriotes et procédé au règlement immédiat des arriérés de bourses et des frais de scolarité des 8 étudiants non boursiers. Il a en outre instruit le gouvernement de réfléchir sur des solutions à court, moyen et long terme pour le reste des sollicitations dans la mesure du possible.

Le Chef de l'État a exhorté ces derniers à toujours faire preuve de respect et d'exemplarité dans ce pays d'accueil.