Cote d'Ivoire: Eglise de Pentecôte au pays - Apôtre Amon Koffi Raymond investi nouveau président national

L'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire(EPCI) temple le bon berger de Cocody-Riviera 2 a vécu une ambiance historique, le samedi 27 septembre 2025. L'Apôtre Amon Koffi Raymond a été investi nouveau président national. Après le décès de son président Fondateur Apôtre Yao Bio en 2020.

Cet événement empreint de spiritualité et de reconnaissance a également été marqué par la présentation des membres du bureau national exécutif, en présence d'éminents guides religieux, les chefs coutumiers, ainsi que les fidèles venus en grand nombre témoigner leur soutien.

Dans son intervention, le nouveau président a exprimé sa profonde gratitude à Dieu miséricordieux pour tant de merveilles dans sa vie. Il a par ailleurs invité le peuple de Dieu à l'unité pour atteindre l'objectif fixé à savoir apporter l'évangile aux populations pour sauver des âmes. « Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une mission, cette mission est d'aller et de gagner le monde à lui. Je crois qu'avec sa grâce, nous allons travailler fermement pour apporter l'évangile là où il n'est pas encore atteint afin que le peuple qui ne connaisse encore le Seigneur puisse le connaitre », a-t-il indiqué.

Le président nouvellement investi a également manifesté son ambition de porter haut l'église de Jésus-Christ pour l'avancement de son œuvre, tout en exhortant les fidèles chrétiens à toujours garder la foi et à pratiquer les belles oeuvres en Dieu le Tout puissant.

Représentant le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire(FECI) Dr N'Guessan Noel, Révérend Silué David secrétaire exécutif a félicité l'Apôtre Amon Koffi Raymond pour sa foi. Il l'a également encouragé à oeuvrer avec les membres pour atteindre les objectifs fixés. Aussi-a-t-il adressé des prières de bénédictions au nouveau responsable l'église de Pentecôte Côte d'Ivoire.

L'Apôtre Tchimanbé Israël président du comité d'organisation(PCO) a exprimé ses sincères remerciements envers ses pairs pour cette étape ouvrant une nouvelle ère de cette communauté ecclésiastique.