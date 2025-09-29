Tunisie: CONECT International ouvre la voie à de nouveaux partenariats tuniso-roumains

CONECT International oeuvre à promouvoir et soutenir l'investissement étranger en Tunisie, à renforcer les capacités techniques, à développer les échanges commerciaux et la coopération technologique, ainsi qu'à établir des partenariats de long terme entre entreprises tunisiennes et étrangères, a déclaré son président Tarek Chérif.

Cette déclaration a été faite lors de la signature récente d'un protocole d'accord entre CONECT International et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bucarest (CCIB), en marge d'une mission économique tunisienne en Roumanie. L'événement a été organisé en partenariat avec l'ambassade de Tunisie à Bucarest, en collaboration avec le ministère roumain de l'Économie, la CCIB, la FIPA, le CEPEX et l'ambassade de Roumanie en Tunisie.

À cette occasion, Tarek Chérif a présenté les opportunités d'investissement en Tunisie, notamment dans les domaines des technologies vertes, des énergies renouvelables, de la transition numérique, du tourisme, des industries agroalimentaires et des composants automobiles. Il a souligné que les compétences et l'expertise dont dispose la Tunisie dans ces secteurs en font un partenaire important et fiable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Roumanie, de son côté, dispose d'une expertise reconnue dans plusieurs secteurs tels que les sciences, les services, l'industrie et la technologie, offrant de réelles perspectives de coopération, selon Chérif.

Le président de CONECT International a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération tuniso-roumaine dans les années à venir, en particulier sur les marchés d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, où la Tunisie bénéficie d'un positionnement stratégique et historique.

De son côté, le ministre roumain de l'Économie, de la Numérisation, des Services et du Tourisme, Radu-Daniel Miruta, a exprimé sa volonté de développer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, selon l'ambassadeur de Tunisie à Bucarest, Sami Nagga.

D'après les données du CEPEX, la Roumanie est le 13e client de la Tunisie et son 8e fournisseur parmi les 27 pays de l'Union européenne. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 274 millions d'euros en 2024, contre 192 millions d'euros en 2019. Les exportations tunisiennes vers la Roumanie se sont élevées à près de 91 millions d'euros en 2024, principalement dans les céréales, les machines et les produits en bois, tandis que les importations ont atteint 183 millions d'euros.

La Tunisie compte 11 entreprises roumaines actives dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment le textile et l'industrie pharmaceutique. Quatre d'entre elles ont procédé à des extensions entre 2024 et 2025, illustrant un intérêt croissant pour le marché tunisien, confirmé par l'intensification des visites de prospection au cours des deux dernières années, selon l'Agence de promotion de l'investissement extérieur.