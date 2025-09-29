Tunisie: Fiscalité - Plus de 80 % des grandes entreprises satisfaites des services de la DGI

La Direction générale des impôts (DGI) a publié une étude de terrain révélant que 81,7 % des grandes entreprises et 93,4 % des entreprises de taille moyenne se déclarent globalement satisfaites des prestations de l'administration fiscale.

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 962 sociétés, dont 575 grandes entreprises et 387 moyennes, principalement installées dans le Grand Tunis. La majorité d'entre elles exercent depuis plus de dix ans.

Selon les résultats, 85,5 % des grandes entreprises saluent la qualité de la communication directe avec la DGI, 84,7 % le respect du secret professionnel et 83,1 % la compétence des agents lors des révisions fiscales.

Du côté des entreprises moyennes, ces taux atteignent respectivement 88,1 %, 80,6 % et 87,6 %.

L'étude précise que le dépôt des déclarations et annexes représente 69,6 % des services sollicités par les grandes entreprises et 61 % par les moyennes.

Ces chiffres contrastent avec plusieurs analyses publiées ces dernières années. L'Institut tunisien des études stratégiques (ITES) estimait en 2019 que l'État perd chaque année 5,45 milliards de dinars en recettes fiscales à cause de l'économie parallèle.

De son côté, l'ONG Al Bawsala évaluait en 2022 les pertes liées à l'évasion fiscale à 25 milliards de dinars, soit 43,3 % du budget de l'État.

Par ailleurs, l'ITES soulignait dans son tableau de bord de juillet 2022 que la pression fiscale moyenne entre 2011 et 2020 avait dépassé 22 %, atteignant 25 % en 2022, un des niveaux les plus élevés en Afrique et parmi les concurrents directs de la Tunisie.

Cette situation serait l'un des facteurs aggravant l'évasion fiscale.