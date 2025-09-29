Tunisie: Ultra Mirage El Djérid 2025 - Tozeur fait vibrer le désert tunisien au rythme du trail international

500 athlètes venus de 29 pays ont pris le départ de l'Ultra Mirage El Djérid 2025, hier à Tozeur. Dans un décor naturel époustouflant, cette 9e édition marque un tournant pour l'événement qui allie performance sportive, immersion culturelle et engagement social.

Le marathon Ultra Mirage El Djérid a donné le coup d'envoi de sa 9e édition hier à Tozeur, attirant un nombre record de 500 participants venus de 29 pays et des cinq continents. Une montée en puissance spectaculaire pour cet événement qui mêle aventure sportive, immersion culturelle et impact social.

Une dimension internationale affirmée

Lancé en 2017 avec seulement 60 coureurs et 13 nationalités, l'Ultra Mirage s'impose désormais comme un rendez-vous mondial du trail en milieu désertique. Cette année, l'organisation a introduit plusieurs nouveautés majeures, à commencer par le changement de site : la course quitte la zone de Ong Jmel, célèbre pour avoir accueilli des tournages de la saga Star Wars, pour s'installer autour du lac Chamsa, à 15 km de Tozeur. Un choix stratégique offrant aux coureurs un parcours spectaculaire entre dunes, palmeraies et sebkhas.

Trois distances sont proposées cette année : 100 km, 50 km, et désormais un nouveau format accessible à un plus large public, l'Assurances Biat Trail 25 km, créé pour démocratiser la pratique du trail et attirer davantage de participants.

Avec des coureurs venus de la Martinique, du Canada, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou encore des États-Unis, l'Ultra Mirage dépasse désormais le cadre sportif. «Quand nous avons lancé ce projet en pleine période difficile pour la Tunisie, beaucoup doutaient.

Aujourd'hui, l'événement est devenu un véritable pèlerinage pour les passionnés de trail du monde entier», déclare Amir Belgacem, directeur de la course.

Cette reconnaissance internationale n'est pas un hasard. Outre la beauté du décor, les organisateurs misent sur une expérience complète : village de départ animé, scène DJ, food court pour les accompagnateurs, et qualité d'accueil irréprochable. «Ceux qui passent 19 heures en avion pour venir ici doivent repartir avec le sourire», insiste Belgacem.

Un partenariat de valeurs

Partenaire historique de l'événement depuis sa création, Assurances Biat joue un rôle crucial dans cette réussite. Pour Mehdi Masmoudi, directeur général de la compagnie, ce partenariat va bien au-delà de l'aspect financier.

«Nous partageons avec les coureurs et les bénévoles des valeurs fortes: persévérance, courage, dépassement de soi. C'est une vision commune que nous construisons depuis neuf ans, autour du sport, du développement local et de la culture», souligne-t-il.

L'implication d'Assurances Biat s'inscrit aussi dans une démarche RSE ambitieuse. Après avoir contribué à l'aménagement d'une salle polyvalente à Tozeur l'an dernier, l'entreprise finance cette année une salle multimédia et un club de robotique pour les jeunes de la région, offrant de nouvelles perspectives éducatives.

«L'Ultra Mirage n'est pas seulement un événement sportif : il devient un catalyseur de développement pour toute la région du Djérid. Les artisans locaux, notamment les femmes, bénéficient d'une visibilité précieuse en exposant leurs créations dans le village de course.

Chaque participant repart avec un souvenir confectionné localement, transformant la course en véritable immersion culturelle», a encore précisé M.Masmoudi.

Et d'ajouter : chaque édition attire des centaines de visiteurs, dynamisant l'économie locale et valorisant les savoir-faire traditionnels. Les artisans de Tozeur, notamment les femmes, bénéficient ainsi d'une visibilité internationale : ils exposent et vendent leurs créations dans le village de course.

Cette 9e édition confirme ainsi sa place parmi les grands rendez-vous du trail international, tout en faisant rayonner le Sud tunisien au-delà des frontières.