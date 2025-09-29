Tunisie: USM-East End Lions FC ( Stade Taïeb-Mhiri à 15h00) - Sous le signe de la confirmation

28 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Après une première manche totalement réussie ponctuée par une écrasante victoire par quatre buts à zéro, les Usémistes fouleront la pelouse du stade Taïeb-Mhiri avec pour but terminer le travail entrepris à Radès, la qualification quasiment dans la poche. Autant prendre du plaisir.

Face aux Sierra Léonais d'East End Lions FC, les Monastiriens ont sorti l'artillerie lourde, réussissant de la plus belle des manières leur entrée en matière en Champions League.

Une manche aller du 1er tour préliminaire ponctuée par une écrasante victoire sur le score sans appel (4-0). Le scénario parfait pour l'entraîneur usémiste, Montassar Louhichi, qui abordera la manche retour cet après-midi l'esprit plutôt tranquille, vu que la qualification au 2e tour préliminaire est quasiment dans la poche.

Le match retour s'apparente même à une simple formalité. Une manche retour qui se présente sous le signe de la confirmation pour Montassar Louhichi et ses hommes. Autant prendre du plaisir à s'offrir un autre festival de buts d'autant que l'adversaire est à la portée.

Forfait de Amri

Tout à l'heure, le coach usémiste, Montassar Louhichi, sera privé des services de l'ailier droit, Yassine Amri, blessé. Il sera remplacé par Malcolm Elhmidi. Gadiaga devra aussi remplacer Abdelli à la pointe de l'attaque étant donné que ce dernier est encore incertain.

L'entraîneur monastirien aura tout le loisir d'utiliser en cours de jeu les solutions de rechange à sa disposition, à l'instar de Moises et Douihech, pour ne citer qu'eux.

Formation probable : Hlaoui, Zeguei, Azzour, Chikhaoui, Herch, Diané, Haj Ali, Dridi, Malcolm, Harzi et Gadiaga.

