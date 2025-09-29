Tunisie: CA - Se racheter

Suite à la déconvenue face à l'ESM à Métlaoui, le Club Africain est appelé, cet après-midi, à renouer avec la victoire à la réception de l'USBG dans le cadre de la 8e ronde de L1.

Aujourd'hui, avec quatre succès, deux défaites et une parité, le CA affiche un pré-bilan encore loin des promesses d'avant-saison, mais pas loin de ses standards actuels, rendement mitigé oblige. Ce faisant, 4e de rang au classement, le CA doit maintenant valider pour ne pas perdre le fil des hautes sphères.

En clair, quel que soit le contenu, pour reprendre la course au podium, les hommes de Faouzi Benzarti doivent absolument battre l'Union Sportive de Ben Guerdane. Après le dernier faux pas en championnat, le CA doit donc repartir de l'avant à Radès, histoire d'entretenir la confiance et ne pas laisser place au doute. Il s'agit aussi de reprendre un peu d'élan d'ici le déplacement à Gabès pour y croiser l'ASG, un périple programmé pour vendredi prochain.

Sadok Mahmoud d'entrée ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En perte de vitesse ces derniers temps, malgré le large succès face à la JSO juste avant le déplacement de Métlaoui, le CA doit à présent réajuster la mire contre l'USBG. L'occasion de se relancer face à un adversaire lui aussi en perte de vitesse est donc propice aujourd'hui. Et pour ce faire, Faouzi Benzarti espère retrouver une solidité défensive trop souvent absente depuis le début du championnat, comme lors du dernier déplacement à Métlaoui.

Quel onze pressenti aujourd'hui ? De prime abord, l'on retrouverait Ghaïth Yeferni dans les buts, Ghaïth Zaâlouni (qui a prolongé jusqu'en juin 2028) sur le flanc droit, Oussema Shlil sur le côté opposé et la paire Ali Youssef-Hamza Ben Abda dans l'axe. Au milieu, avec l'absence du milieu défensif Charfeddine Aoun, expulsé à Métlaoui, Moataz Zemzemi, en tant que demi-droit, serait associé à la tête pensante Sadok Mahmoud et au milieu hybride Bilel Ait Malek.

En attaque maintenant, Hamza Khadhraoui occuperait le couloir gauche, Philippe Kinzumbi débutera sur l'aile droite et Firas Chawat partira en pointe. Volet alternatives enfin, le pivot Saidou Khan est dans les starting-blocks, tout comme l'ailier droit Bassem Srarfi, l'ailier gauche Fahd Mesmari, le milieu Ghaïth Sghaïer, l'arrière droit Houssem Hassan Ramadhan et les deux axiaux Taoufik Cherifi et Yassine Bouabid.

Pour conclure, rappelons que le piston libyen, Osama El Shremi, n'est pas encore qualifié, sachant que le Certificat international de transfert tarde à arriver au secrétariat du CA.