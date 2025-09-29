Afrique: La sélection de maracana prête pour la 11e Coupe d'Afrique des Nations

Le Togo prendra part à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de maracana, organisée cette année en Guinée-Bissau du 1er au 5 octobre.

Au total, 11 pays africains, dont le Togo, participeront à cette compétition qui décernera les médailles d'or de la discipline.

Né en Côte d'Ivoire dans les années 1980, le maracana est une variante du football. Ce sport se joue à six contre six sur un terrain réduit, sans gardien de but au sens classique. Les buts sont de petite taille et le jeu repose davantage sur la technicité, la rapidité d'exécution et la solidarité collective que sur la puissance physique.

Reconnu officiellement par la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMA), le maracana est en plein essor en Afrique et attire un public de plus en plus large. Chaque année, la CAN de maracana réunit les meilleures sélections du continent.

Après des performances remarquées lors de la dernière Coupe du monde de la discipline, le Togo nourrit de grandes ambitions pour cette CAN.