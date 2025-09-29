Togo: De Mango à Bassar, 500 patients bénéficieront d'opérations chirurgicales gratuites

28 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Du 29 septembre au 4 octobre, une campagne médico-chirurgicale foraine sera organisée dans les régions des Savanes et de la Kara, à l'initiative de l'ONG AIMES-Afrique en partenariat avec le ministère de la Santé.

La mission se déroulera en deux phases :

Du 29 septembre au 1er octobre au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Mango,

Du 2 au 4 octobre au CHP de Bassar.

Au total, 500 patients bénéficieront gratuitement de soins chirurgicaux, dont 100 en ophtalmologie (cataractes, ptérygions) et 400 en chirurgie générale, ORL et gynécologie. Les interventions concerneront diverses pathologies : fibromes, kystes ovariens, goitres, lipomes, hernies, hydrocèles, entre autres.

Cette campagne vise à soulager les populations vulnérables, souvent confrontées à des difficultés d'accès aux soins spécialisés.

L'ONG AIMES-Afrique, reconnue pour ses missions humanitaires à travers le continent, confirme ainsi son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre de ses programmes d'action sanitaire, en mettant l'accent sur la proximité, la solidarité et la prise en charge gratuite des malades.

