Togo: 13 communes en route vers la planification

Treize communes bénéficieront du soutien de l'État pour l'élaboration de documents d'orientation et d'aménagement urbain, indispensables pour une meilleure gestion de la croissance démographique et de l'urbanisation.

Les communes concernées sont : Oti-Sud 1, Dankpen 1, Haho 1, Vo 2, Blitta 1, Est-Mono 1, Amou 2, Tchaoudjo 2, Tchamba 1, Kozah 2, Mô 2, Zio 3 et Agou 1.

Cet appui s'inscrit dans le cadre du Projet d'aménagement urbain et de sécurisation foncière, financé par le budget national d'investissement.

La démarche repose sur des rapports diagnostics visant à identifier les atouts et contraintes locales, afin de bâtir une vision partagée du développement urbain.

Répondre à une urbanisation rapide

Ces documents permettront aux communes de planifier, sur 15 à 20 ans, l'usage des sols, d'encadrer l'expansion des villes et de faciliter un meilleur accès au logement.

L'urgence est réelle : les données issues des recensements de 2010 et 2022 révèlent une forte croissance démographique dans plusieurs chefs-lieux communaux. La plupart des localités ont enregistré une augmentation de 25 à plus de 50 % de leur population en 12 ans, mettant sous pression l'occupation des sols.

Ces évolutions confirment la nécessité d'outils comme les Plans locaux d'urbanisme (PLU), souligne les officiels.