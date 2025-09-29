Togo: Efficacité énergétique

Face aux plaintes récurrentes de clients dénonçant une supposée surfacturation de l'électricité, le ministère de l'Énergie apporte des clarifications. Selon les autorités, l'examen du système de facturation ne révèle pas d'erreurs majeures et, dans la plupart des cas, les plaintes sont infondées.

Le ministère souligne que la véritable source du problème réside souvent dans le choix des équipements électriques. Trop de consommateurs privilégient le prix d'achat sans prêter attention à l'étiquette énergie, qui renseigne pourtant sur la consommation réelle de l'appareil.

Qu'il s'agisse d'un réfrigérateur, d'un climatiseur ou d'un téléviseur, cette étiquette indique la classe énergétique (A++, B, C, D, E, etc.).

Un appareil classé A++ ou B consomme beaucoup moins qu'un appareil classé D ou E. Sur le long terme, cela se traduit par des économies substantielles sur la facture d'électricité.

Le Togo participe au programme régional d'étiquetage énergétique lancé par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la Cédéao.

L'objectif est d'aider les consommateurs à identifier facilement les équipements les plus performants et de favoriser un marché plus compétitif et responsable.

Ce mécanisme permet de comparer différents modèles en fonction de leur efficacité énergétique, tout en garantissant la performance des appareils. Les pouvoirs publics insistent : au final, l'utilisateur gagne en réduction de consommation, durabilité et économies.