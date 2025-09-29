Togo: Efficacité énergétique

28 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Face aux plaintes récurrentes de clients dénonçant une supposée surfacturation de l'électricité, le ministère de l'Énergie apporte des clarifications. Selon les autorités, l'examen du système de facturation ne révèle pas d'erreurs majeures et, dans la plupart des cas, les plaintes sont infondées.

Le ministère souligne que la véritable source du problème réside souvent dans le choix des équipements électriques. Trop de consommateurs privilégient le prix d'achat sans prêter attention à l'étiquette énergie, qui renseigne pourtant sur la consommation réelle de l'appareil.

Qu'il s'agisse d'un réfrigérateur, d'un climatiseur ou d'un téléviseur, cette étiquette indique la classe énergétique (A++, B, C, D, E, etc.).

Un appareil classé A++ ou B consomme beaucoup moins qu'un appareil classé D ou E. Sur le long terme, cela se traduit par des économies substantielles sur la facture d'électricité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Togo participe au programme régional d'étiquetage énergétique lancé par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la Cédéao.

L'objectif est d'aider les consommateurs à identifier facilement les équipements les plus performants et de favoriser un marché plus compétitif et responsable.

Ce mécanisme permet de comparer différents modèles en fonction de leur efficacité énergétique, tout en garantissant la performance des appareils. Les pouvoirs publics insistent : au final, l'utilisateur gagne en réduction de consommation, durabilité et économies.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.