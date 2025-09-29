Togo: Les contes de Michel Ocelot envoûtent la scène togolaise

28 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Pour marquer l'ouverture de la nouvelle saison culturelle, le Palais de Lomé accueille, en exclusivité, le spectacle "Princes et Princesses", une adaptation des œuvres du réalisateur et conteur français Michel Ocelot, créateur de films d'animation cultes tels que Kirikou et la sorcière ou encore Azur et Asmar.

Ce spectacle est le fruit de l'adaptation et de la mise en scène du dramaturge et metteur en scène Legrand Bemba-Debert. Après plus de huit années de tournées internationales à travers l'Europe, l'Afrique et d'autres régions du monde, "Princes et Princesses" fait enfin escale à Lomé, cette fois porté par une troupe entièrement togolaise.

Un mélange de disciplines artistiques

Le spectacle propose une immersion dans l'univers poétique et visuel de Michel Ocelot à travers quatre contes revisités. Chaque histoire prend vie grâce à un savant mélange de danse, musique, récit, théâtre d'ombres et une mise en scène numérique qui sublime l'ensemble.

Cette hybridation des arts de la scène et des technologies modernes permet de conserver l'esprit enchanteur des contes d'Ocelot, tout en y apportant une touche contemporaine qui parle à toutes les générations.

Destiné à un public familial, "Princes et Princesses" s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il invite chacun à voyager dans des mondes oniriques où se croisent la magie, l'amour, la bravoure et la sagesse.

L'accueil d'un tel spectacle au Palais de Lomé illustre la volonté des institutions culturelles togolaises de s'ouvrir davantage aux grandes productions internationales tout en valorisant les talents locaux.

Pour la troupe togolaise qui porte la pièce, c'est une opportunité unique de se confronter à un répertoire reconnu mondialement et de montrer la vitalité de la scène théâtrale nationale.

En rendant hommage à l'univers de Michel Ocelot, "Princes et Princesses" promet d'être un moment fort de la rentrée culturelle à Lomé, conjuguant patrimoine narratif, créativité artistique et innovation scénique.

