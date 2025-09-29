Afrique: Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau - Laurent Tchagba conduit une délégation d'experts ivoiriens à Dakar

Du 27 au 29 septembre 2025, une délégation d'experts ivoiriens se rendra à Dakar, au Sénégal, pour prendre part à la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW). Conduite par le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, cette mission s'inscrit dans la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer la coopération régionale autour de la gestion durable des ressources hydriques.

Créé en 2002 par l'Union africaine, l'AMCOW constitue une plateforme de concertation et de décision majeure sur les politiques et stratégies liées à l'eau. La rencontre de Dakar revêt un caractère particulier. Il faut noter qu'elle s'inscrit dans le processus de formulation de la vision africaine pour l'eau à l'horizon 2063, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Signalons que la participation ivoirienne vise à mettre en avant les acquis du pays en matière de gouvernance hydrique et de planification des infrastructures. D'ailleurs, ces dernières années, la Côte d'Ivoire a multiplié les efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer la résilience face au changement climatique et promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau. Ces expériences locales, partagées à l'échelle continentale, devraient inspirer des solutions adaptées aux réalités africaines.

Au-delà de l'échange d'expertise, cette mission est également l'occasion pour la Côte d'Ivoire de consolider ses partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l'eau. C'est le lieu de souligner que les discussions porteront sur des thématiques stratégiques telles que l'adaptation climatique, l'investissement dans les infrastructures hydrauliques et la protection des ressources partagées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Notons qu'à travers cette participation active, la Côte d'Ivoire entend réaffirmer son rôle moteur dans la mise en œuvre d'une vision africaine commune pour une gestion durable et équitable de l'eau, ressource vitale pour le développement et la stabilité du continent.