La capitale de la région du Tonkpi a abrité, le samedi 27 septembre 2025, les festivités nationales de la Journée mondiale du tourisme (JMT), célébrée à la place de la Paix de Man.

À cette occasion, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a annoncé une série de projets ambitieux, dont la réhabilitation des sites touristiques vieillissants ou en voie de disparition dans le District des montagnes et la région du Tonkpi. Ces initiatives visent à faire du tourisme un véritable levier de développement durable et inclusif.

« Sur instruction du président de la République, nous avons décidé de jeter un regard attentif sur l'industrie touristique au regard des immenses potentialités de cette région », a déclaré le ministre. Constatant que « nombre d'installations ont vieilli », il a insisté sur la nécessité de « concevoir un projet complet, transversal, permettant d'insuffler un souffle nouveau au tourisme et à son industrie ».

Un projet structurant et inclusif

Le ministre a décliné les grands axes de cette stratégie : renforcement des capacités humaines, modernisation des infrastructures et services, promotion territoriale et marketing, digitalisation inclusive, implication des communautés locales et mise en place d'un cadre de gouvernance favorable aux investissements durables.

« Le tourisme durable que nous appelons de tous nos voeux n'est pas une option, mais une nécessité absolue, qui doit être économique, sociale, environnementale et culturelle », a-t-il souligné.

Dans le court terme, plusieurs projets sont déjà retenus : réhabilitation des ponts de lianes et des sites en voie de disparition, reboisement pour la régénération des lianes, création de restaurants et de boutiques au pied des cascades, aménagement d'espaces de détente et de loisirs en montagne pour développer le tourisme d'aventure, et construction d'un hôtel 4 étoiles dont les travaux débuteront en janvier 2026.

Un soutien régional affirmé

Pour le ministre d'État Albert Mabri Toikeusse, président du Conseil régional du Tonkpi, « le Tonkpi est une région bénie qui en fait une destination unique, riche de sa diversité culturelle ». Tout en exprimant sa gratitude au ministre du Tourisme, il a invité les communautés locales à s'impliquer dans cette nouvelle dynamique. Il a également annoncé des discussions en cours pour l'ouverture d'une filière de formation en tourisme à l'Université de Man.

De son côté, le Dr Fagama Klo, directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, a rappelé que la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » vise à diversifier l'offre touristique nationale en valorisant l'écotourisme, la gastronomie, le tourisme médical et mémoriel. « Le tourisme n'est pas seulement l'art du voyage, mais une science de l'hospitalité et du partage, un dialogue entre les peuples et une espérance d'avenir commun », a-t-il affirmé.