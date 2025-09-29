Afrique: Société financière internationale - Le vice-président pour l'Afrique en visite en Côte d'Ivoire, où il participera à la CGECI Academy

28 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Valentin Mbougueng

Ethiopis Tafara, vice-président de la Société financière internationale (SFI, Groupe Banque mondiale) pour l'Afrique, effectue une visite en Côte d'Ivoire les 29 et 30 septembre. L'objectif de ce déplacement, souligne un communiqué de l'institution, est de réaffirmer l'engagement de la SFI à renforcer son soutien au secteur privé ivoirien, à la croissance économique et à la création d'emplois.

Selon la note, M. Tafara s'entretiendra avec les membres du gouvernement ivoirien, ainsi qu'avec des représentants du secteur privé et des partenaires au développement. Les discussions porteront sur l'appui de la SFI (IFC selon son acronyme anglais) au programme de développement de la Côte d'Ivoire dans des secteurs clés tels que l'énergie, la santé, le logement, l'agro-industrie, les marchés de capitaux et l'accès des MPME au financement.

M. Tafara participera également à la CGECI Academy, où il dialoguera avec le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, et le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, lors d'un panel de haut niveau consacré aux stratégies à mettre en oeuvre pour renforcer la souveraineté économique de l'Afrique.

Le programme d'IFC en Côte d'Ivoire, rappelle cette institution de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, constitue son plus grand portefeuille dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l'un des plus importants en Afrique. En septembre 2025, le portefeuille d'investissements d'IFC dans le pays s'élevait à 725 millions de dollars.

