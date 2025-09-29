Chaque année, la petite saison des pluies en Côte d'Ivoire rappelle les défis que représentent les inondations, la stagnation des eaux et les risques sanitaires qui en découlent. Consciente de ces enjeux, la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) a renforcé son dispositif de prévention, en cette saison des pluies 2025. Et ce, afin de réduire les impacts sur les populations et de garantir un meilleur cadre de vie.

Les pluies de septembre à novembre sont souvent synonymes d'inondations localisées, causées par l'obstruction des caniveaux par des déchets, prévient la SODECI. Et d'ajouter que ces eaux stagnantes favorisent la prolifération de moustiques, vecteurs de maladies comme le paludisme ou la dengue. A cela s'ajoutent le débordement de fosses septiques et latrines dans les zones mal assainies, ainsi qu'une recrudescence de maladies hydriques dues à la contamination de l'environnement. Ces problèmes sont amplifiés par des comportements inciviques. Avec des dépôts d'ordures dans les caniveaux, des rejets dans les cours d'eau ou encore constructions en zones inondables.

Pour limiter ces risques, la SODECI a mis en place un programme d'actions préventives incluant l'inspection et l'entretien des ouvrages hydrauliques et des stations de traitement, le curage préventif des collecteurs et caniveaux dans les zones vulnérables, des opérations spéciales de nettoyage en collaboration avec les municipalités et associations, la mise à disposition de pompes mobiles pour faire face aux fortes pluies, et le renforcement du Centre de Relation Client (175) pour une réponse rapide aux sollicitations.

Ces initiatives s'accompagnent de campagnes de sensibilisation communautaire visant à impliquer directement les citoyens dans la préservation de leur cadre de vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La SODECI rappelle que la prévention est l'affaire de tous. Elle recommande aux ménages de nettoyer régulièrement les caniveaux autour des habitations, d'éviter le rejet de déchets dans les voies d'écoulement des eaux, de vidanger préventivement les fosses septiques et de signaler toute obstruction au numéro 175. La sensibilisation des voisins et proches est également encouragée, afin de garantir une action collective et durable.

En unissant leurs efforts, citoyens, collectivités locales et acteurs économiques peuvent réduire les risques d'inondations, préserver la santé publique et protéger l'environnement. La SODECI entend poursuivre son engagement aux côtés des populations pour transformer cette période pluvieuse en un moment de vigilance partagée plutôt qu'une source de dangers.