À moins d'un mois de l'élection présidentielle, plus de temps à perdre pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp), qui déploie déjà sa stratégie dans la commune de Yopougon, sous la supervision du directeur régional de campagne, Adama Bictogo.

Une décision prise seulement à la veille n'a pas été un frein pour les cadres et membres du parti de la commune, qui ont répondu présents à cette rencontre tenue le vendredi 26 septembre 2025, au siège du parti, sis à Yopougon Wassakara.

Une heure de rencontre à suffit au parti pour élaborer et présenter la nouvelle stratégie pour affronter les élections avec sérénité. Tous les secteurs et quartiers commençant par la Sicogi à niangon (nord sud), en passant par le Koweit, Maroc, Andokoi etc, seront arpenter par les représentants du parti.

Les villages Ebrié situés dans les périmètres ne resteront pas en mages. L'objectif est clair ; mieux s'engager et mieux préparer la campagne à l'effet d'être efficient à travers les équipes et d'assurer une victoire au premier tour dans cette commune. « On ne va pas y aller tête baissée, même si nous sommes les plus forts. Chaque contexte a ses réalités. 2025 n'est pas 2020, ce n'est pas 2015, encore moins 2010 », a déclaré Adama Bictogo.

Dans l'organigramme, le directeur régional Adama Bictogo est assisté par le ministre Adama Diawara chargé des directions départementales de campagne, notamment celles du Camp militaire et de la Sideci.

Au total, 558 comités locaux seront installés dans la commune pour mener à bien la campagne électorale qui débute le 10 octobre 2025. Dans ce cadre, un séminaire de formation est prévu en deux étapes : Le mardi 30 septembre 2025, à la salle de Bouaké de l'Hôtel Ivoire, pour les membres de la direction nationale de campagne. Sont concernés : les directeurs départementaux de campagne, quatre membres par direction régionale de campagne, et les maires Rhdp.

Le mercredi 1er octobre 2025, à la salle des Fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, les participants sont les suivants les directeurs nationaux de campagne adjoints et leurs associés, les directeurs centraux de campagne, leurs associés et adjoints, les directeurs régionaux de campagne, leurs associés et adjoints, quatre membres par direction régionale de campagne, le secrétariat exécutif, les députés, sénateurs, présidents de conseils régionaux et grands conseillers de paix. Ces différentes sessions de formation visent à outiller les acteurs politiques afin de garantir une organisation harmonieuse et une campagne électorale réussie dans la commune.