Cote d'Ivoire: Man célèbre la Journée mondiale du tourisme 2025 - Traditions, modernité et vision durable

Le 27 septembre 2025, la ville de Man, capitale de la région du Tonkpi, était au coeur des festivités marquant la Journée mondiale du tourisme. Placée sous le thème « Tourisme et transformation durable », en écho à la célébration internationale de Melaka en Malaisie, l'édition ivoirienne a conjugué culture, rituels ancestraux et innovations touristiques.

La vision du gouvernement réaffirmée

Présidant la cérémonie, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a rappelé l'ambition du gouvernement, sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara : bâtir une Côte d'Ivoire où le tourisme rime avec innovation, durabilité et fierté culturelle. Il a mis en lumière la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », qui associe les traditions vivantes - masques, contes, festivals - aux innovations modernes, allant des parcs d'attractions aux expériences numériques immersives.

En cette année dédiée à la gastronomie ivoirienne, le ministre a également insisté sur le rôle du soft power ivoirien, porté par les chefs, créateurs et influenceurs. Ce levier d'attractivité internationale doit renforcer l'image de la Côte d'Ivoire comme une destination hospitalière et dynamique.

La cérémonie, organisée par la Direction générale de l'Industrie touristique et hôtelière (DGITH), a rassemblé autorités administratives, élus locaux, chefs traditionnels et artistes. Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, haut patron de l'événement, a salué la transformation du Tonkpi en pôle d'excellence touristique et culturel, vitrine d'une Côte d'Ivoire en mouvement.

Entre rituels et convivialité

Pour sa part, Dr Fagama Klo, DG de l'Industrie touristique et hôtelière, a souligné la dimension humaine du secteur : « Le tourisme est une science de l'hospitalité et du partage », a-t-il affirmé, insistant sur la diversification du secteur vers l'écotourisme, le tourisme médical, gastronomique et mémoriel.

Moment marquant de la célébration : les chefs traditionnels ont symboliquement remis les clés de la région au ministre Siandou Fofana, intronisé « Gueu Flan », celui qui rassemble et fait rayonner sa communauté. L'événement s'est poursuivi dans une ambiance festive avec des prestations artistiques de Le Magnific, O'nel Mala et Booster Inter Zouglou, illustrant la convivialité et la fraternité qui accompagnent la culture ivoirienne.

Man s'est ainsi imposée, à travers cette célébration, comme un carrefour où traditions, humour, danses initiatiques et innovations touristiques s'entrelacent, consolidant l'image d'une Côte d'Ivoire en marche vers un tourisme durable et inclusif.