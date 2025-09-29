Burkina Faso: SITHO 2025 - La région du Nakambé dans toute sa splendeur

Au cour de la journée de la région invitée d'honneur à la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a découvert les potentialités de la région du Nakambé, le 27 septembre 2025.

Région invitée d'honneur à la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le Nakambé expose ses richesses culturelles et touristiques. Il s'agit, entre autres, du Mausolée de Naaba Zoungrana à komtoèga, du mont Boulgou, du palais royal de Garango et celui de Tenkodogo. En plus, les tenues pour la chasse, les tongo (les gourdes en calebasse), le panier de mariage, le matériel de préparation des galettes à base de haricot (samsa), le corné (guitare), les mets et l'écotourisme de Bagré sont exposés dans le stand.

Ce 27 septembre 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, est allé découvrir toutes ces potentialités touristiques. « Nous avons passé la journée avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme du Nakambé. On a découvert quelques potentialités culturelles et gouté des mets traditionnels typiques à la région », a souligné le ministre.

A l'entendre, la région du Nakambé a été conviée comme la région invitée d'honneur dans l'optique de faire un focus sur elle parce qu'elle a abrité au mois de juillet, le lancement de la grande saison du tourisme. « Le choix de la région vise également à apporter notre contribution en boostant le secteur du tourisme. Ce secteur est à cheval entre plusieurs activités économiques notamment l'hôtellerie et le commerce. C'est l'occasion pour les acteurs de se relancer et apporter la meilleure contribution qui soit à l'économie nationale », a-t-il indiqué.

De l'avis de l'agent à la direction régionale en charge du tourisme du Nakambé, Issoufou Nonni, c'est une grande fierté d'être la région invitée d'honneur et un honneur pour lui de recevoir le ministre dans le stand de la région. « Cela nous va droit au coeur » a-t-il ajouté. La région compte 125 sites et attraits touristiques et 4 sont classés sur la liste du patrimoine national.