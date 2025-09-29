Tunisie: Pour une dynamique renouvelée de la coopération internationale

On assiste, au cours des derniers jours, à un maintien de la dynamique privilégiant le renforcement de la coopération internationale entre la Tunisie et les différents pays frères et amis à travers les continents, plus particulièrement africain et européen.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu une rencontre, à New York, avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, pour passer en revue l'état de la coopération entre la Tunisie et cette institution et les moyens de la consolider sur la base des intérêts mutuels et du respect de la souveraineté nationale.

L'entretien a été une opportunité pour le Conseil de l'Europe de réaffirmer sa détermination à accompagner notre pays dans la réalisation de ses programmes de réformes portant sur bon nombre de secteurs, dont notamment la lutte contre la corruption, la sécurité/cybersécurité, les droits des femmes, la protection de l'enfance et la bonne gouvernance.

Une autre rencontre d'importance, celle qu'a eue le ministre des A.E. avec son homologue de la République d'Allemagne, pour réitérer leur volonté de hisser les relations bilatérales à des paliers supérieurs, surtout que les deux pays s'apprêtent à célébrer, en 2026, le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, et ce, dans les divers domaines, plus précisément les infrastructures de base, la lutte contre le changement climatique, les énergies renouvelables, le tourisme et les échanges commerciaux.

En outre, et toujours avec l'Europe, on note la réunion entre des responsables de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et de l'ambassade de France à Tunis pour examiner les moyens de renforcer les investissements et les échanges commerciaux en prévision de la prochaine tenue du Conseil d'association Tunisie-Union européenne prévue en octobre 2025.

De son côté, la Banque africaine de développement (BAD) vient d'organiser à Tunis une session de formation au profit des unités de gestion des projets qu'elle finance dans notre pays en vue de renforcer leurs compétences en matière d'intégrité et de lutte contre la corruption.

La multiplication des ces rencontres prouve, une fois de plus, la détermination de l'Etat, sous la férule du Président de la République, à rester ouvert aux diverses formes de coopération internationale dans un esprit de gagnant/gagnant conformément aux principes du respect de l'indépendance de la décision et de la souveraineté nationale.