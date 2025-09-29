Tunisie: Journée mondiale du tourisme - Sejnane met en lumière son patrimoine

La délégation régionale du tourisme de Bizerte a marqué la Journée mondiale du tourisme (célébrée hier, samedi) sous le thème porteur « Tourisme et transition durable ». L'événement s'est déroulé dans la région d'El-Ababsa, au sein de la délégation de Sejnane.

Organisée en partenariat avec la délégation de l'artisanat, les autorités locales et la société civile, cette manifestation s'inscrit directement dans la stratégie nationale visant à renforcer la place du secteur touristique dans le développement local global et durable de la région, comme l'a souligné Sofiene Ben Salhine, délégué régional du tourisme à Bizerte.

Poterie de Sejnane et Patrimoine : L'Artisanat à l'Honneur

L'événement a été l'occasion de mettre en lumière la richesse culturelle de la région. Une exposition d'artisanat a notamment valorisé la célèbre poterie de Sejnane, reconnue mondialement et fièrement inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

En plus de l'artisanat, le programme a fait la part belle au patrimoine culinaire de Sejnane avec la présentation de plats traditionnels. Une exposition d'huiles essentielles typiques du terroir local a également enrichi la manifestation, soulignant la diversité des produits régionaux.

Écotourisme et Innovation : La Maison d'Hôtes d'El-Ababsa

Un point fort de la célébration fut la découverte de la maison d'hôtes à El-Ababsa. Ce site est un exemple réussi de projet écotouristique et respectueux de l'environnement, ayant déjà acquis une reconnaissance régionale, nationale et internationale.

Ce projet illustre parfaitement le thème de la transition durable et la capacité de la région de Bizerte, notamment Sejnane, à développer un tourisme authentique et responsable.