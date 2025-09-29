Tunisie: Lassaâd Goubantini, producteur de «Sahbek Rajel 2» - Un deuxième volet plus attractif

«On ne change pas une équipe qui gagne, et ce deuxième volet est la continuité du précédent composé toujours de la même équipe technique et artistique, avec bien sûr, quelques changements au niveau de l'histoire et du casting»

Après le succès commercial du film «Sahbek Rajel» et de la série diffusée au mois de Ramadan sur Nessma el Jadida, Kais Chekir rempile avec une deuxième saison de «Sahbek Rajel», le film et la sitcom. Sur le plan des entrées, cet opus a dépassé de loin les films précédents du réalisateur, à savoir «Sabak El Khir» et «Super Tounsi» et même les autres films tunisiens selon son producteur- distributeur Lassaâd Goubantini.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, « ce deuxième volet est la continuité du précédent composé toujours de la même équipe technique et artistique avec, bien sûr, quelques changements au niveau de l'histoire et du casting», indique Goubantini.

La production a fait appel à d'autres acteurs, comme Moez Gdiri, Samira Magroun, qui remplace Dora Zarrouk indisponible, le chanteur populaire Hichem Sallem et d'autres aux côtés de Karim Gharbi, Yassine Ben Gamra, Kaouther Bardi, Sofien Dahech, Slah Msadak, Lobna Dziri, Younes Ferhi et Noureddine Bouhjaja.

Les personnages sont déjà installés : Azouz, Mehdi, Titou, Bakhanou, Habib, Sassi, Souad, Maissa, etc. Les axes de certains d'entre eux comme Titou et Bakhanou seront plus développés dans cette comédie policière, dont le thème principal est l'amitié et en même temps la rivalité entre deux policiers Mehdi et Azzouz.

Les scénaristes Ahmed Sayed, Zine Mastouri et Kais Chekir se sont inspirés également de l'actualité pour cette nouvelle version. Le film s'inscrit dans le genre comédie-action. Le tournage, qui a commencé il y a trois semaines, se termine mi-octobre 2025, en tout six semaines de tournage pour le film.

Le tournage des 15 épisodes de la sitcom démarrera au mois de décembre et durera six semaines, alors que le film sortira déjà en salle. «Les axes de la sitcom seront plus développés. Les scénaristes ont le souci d'amélioration en fonction de l'impact du film sur le public», ajoute le producteur.

Quant au budget, il est supérieur à celui du film précédent. Goubantini qui regrette l'exiguïté du parc des salles de cinéma pour ce genre de film qui draine un large public. «Dans les villes de l'intérieur du pays où les salles manquent, on recourt aux maisons de la culture, maisons des jeunes, centres culturels et parfois on est obligé de louer des salles des fêtes pour projeter le film. L'an dernier, on a eu quelques problèmes avec certaines maisons de la culture qui ont refusé de programmer le film sans préciser les raisons», se désole-t-il.

De l'avis de Lassaâd Goubantini, Kais Chekir progresse de film en film. C'est la première franchise tunisienne et c'est la première fois qu'un film tunisien réalise une deuxième partie. «On peut même imaginer un troisième volet. Les critères de réussite de «Sahbek Rajel» sont tout d'abord le scénario, les dialogues, la trame, les rebondissements, le casting qui comprend des têtes d'affiche, la réalisation», se réjouit le producteur.

Le film comporte des effets spéciaux pour les scènes d'action qui seront réalisés par une équipe de techniciens tunisiens et égyptiens. Kamel Touati qui était la vedette des films «Sabak el Khir» et «Super Tounsi» ne figure pas dans «Shabek Rajel». «On a pensé à lui, mais je pense qu'il avait des engagements. C'est un grand acteur qui mérite tous les égards et il aura sûrement une place dans les prochaines productions», conclut notre interlocuteur.