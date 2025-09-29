Tunisie: 3mes ateliers «Ailleurs» - La mémoire et l'écriture tissent la trame du récit

Laisser résonner ces voix pour mieux interroger sa propre parole. Transformer des fragments de mémoire en matière littéraire. Créer, ensemble, un lieu d'écriture où passé et présent se rencontrent.

Après avoir abordé les thèmes des «doubles et des fantômes» en 2023, puis de «la métamorphose et de la disparition» en 2024, l'atelier d'écriture «Ailleurs» revient pour une troisième édition, cette fois consacrée aux écritures de la mémoire.

L'écrivain Mohamed Harmel, lauréat du Comar d'Or 2023 pour son roman «Siqal, l'antre de l'ogresse», en assurera à nouveau la direction artistique et pédagogique, dans le cadre de l'Institut français de Tunisie (IFT).

De novembre 2025 à juin 2026, vingt séances se tiendront au siège de l'IFT à Tunis. Le premier atelier aura lieu le samedi 1er novembre, de 14h00 à 17h00. L'appel à candidatures est d'ores et déjà lancé : les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne sur le site de l'IFT avant le 11 octobre 2025 à minuit.

L'atelier est ouvert à toutes et tous à partir de 18 ans, sans prérequis, qu'on soit amateur passionné, en quête de structure pour un projet, ou simplement curieux d'écriture.

Cette édition 2025-2026 porte un titre évocateur : Écritures et mémoires. Il s'agira d'explorer comment les souvenirs, intimes ou collectifs, enfouis ou reconstruits, nourrissent la création littéraire, philosophique, voire politique. Car la mémoire ne se contente pas de rappeler : elle façonne, elle résiste, elle invente.

Les participants seront invités à interroger cette matière mouvante à travers des expériences d'écriture diverses, dans un cadre bienveillant et exigeant. L'ambition de « Ailleurs » est de créer un espace d'expérimentation, de dialogue et d'accompagnement dans la durée.

Pour enrichir les ateliers, une constellation d'œuvres littéraires et philosophiques servira de socle de réflexion. Parmi les auteurs convoqués cette année, des voix majeures comme Toni Morrison (Beloved), James Baldwin (Chroniques d'un enfant du pays), Orhan Pamuk (Le Livre noir), Haruki Murakami (Chroniques de l'oiseau à ressort), ou encore Gustave Flaubert (Salammbô), dont l'écriture s'ancre dans l'histoire tout en jouant avec les strates de mémoire.

Côté pensée, les textes de Paul Ricoeur (La mémoire, l'histoire, l'oubli : Histoire et vérité), Henri Bergson (Matière et mémoire), Friedrich Nietzsche (Considérations inactuelles), Gilles Deleuze (Cinéma 2), Georges Didi-Huberman (L'image survivante) ou encore Arthur Schopenhauer et Mohamed Aïssa Meddeb (Hammam d'hab) viendront nourrir l'interrogation autour de la trace, du témoignage, de l'oubli et de la survivance.