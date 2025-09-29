Le chef de la diplomatie a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale, de promouvoir les investissements conjoints et d'en diversifier les domaines. Les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination en vue d'assurer le suivi des programmes de coopération en cours, tant au niveau bilatéral que dans le cadre du partenariat tuniso-européen.

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, vendredi, avec son homologue allemand, Johann Wadephul.

D'après un communiqué du département, cette rencontre a constitué une occasion de réaffirmer la volonté commune des deux parties de hisser les relations d'amitié et de coopération solides qui unissent les deux pays, notamment dans la perspective de la célébration, l'année prochaine, du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Le chef de la diplomatie a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale, de promouvoir les investissements conjoints et d'en diversifier les domaines, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures et des projets visant à atténuer les effets du changement climatique, ainsi que dans le développement du secteur touristique et le soutien aux échanges commerciaux.

Les deux parties ont convenu, selon le département, de poursuivre la concertation et la coordination en vue d'assurer le suivi des programmes de coopération en cours, tant au niveau bilatéral que dans le cadre du partenariat tuniso-européen.