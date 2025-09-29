Tunisie: Les récoltes des olives et des dattes s'annoncent sous les meilleurs auspices

Les récoltes des olives et des dattes s'annoncent sous les meilleurs auspices, a affirmé le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Hichem Hachlaf, à l'agence TAP.

Il a ajouté en marge de sa participation dimanche, à la campagne de vaccination contre la rage à Nabeul, à propos de la saison des olives, que tous les services de l'État sont mobilisés pour garantir la récolte et sa mise en valeur, soulignant dans ce contexte le rôle central que jouera l'Office de l'huile d'olive et l'Office des terres domaniales.

« les préparatifs pour la saison ont été axés sur la mise en place d'importants programmes de stockage et l'octroi de subventions aux agriculteurs dans ce domaine et ce dans le cadre d'une gestion rigoureuse de l'abondance et d'une volonté de maintenir les prix tout en garantissant la rentabilité de la saison pour les agriculteurs.

En ce qui concerne les dattes, la nouvelle saison fait l'objet d'un suivi constant, notamment en ce qui concerne la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la collecte, au transport et au stockage de la récolte, a-t-il noté.

S'agissant des préparatifs pour la saison des céréalicultures, le responsable à noté que les efforts sont axés sur la consolidation des résultats de la saison précédente marquée par là récolte d'environ 12 millions de quintaux de céréales, et le doublement des quantités de semences sélectionnées grâce aux efforts de différentes structures publiques et privées.

Selon lui, « les agriculteurs n'auront aucune difficulté à s'approvisionner en semences ou en engrais ».