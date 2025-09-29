Afrique de l'Ouest: SITHO 2025 - Le Mali à l'honneur

28 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Joël Patrick Koala

Le Mali a été célébré, samedi 27 septembre 2025, à la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Cette journée riche en couleurs, placée sous le signe de l'intégration africaine a mobilisé les délégations

malienne, nigérienne et ghanéenne, invité d'honneur de l'édition.

Après le Niger en 2023, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO) a mis le Mali à l'honneur pour l'édition de 2025. Durant la journée du samedi 27 septembre, le SITHO a offert une vitrine aux richesses maliennes. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué la mobilisation des acteurs qui illustre, selon lui, « l'esprit de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) : un même espace, un même destin ».

Il a rendu hommage aux figures du Mali présentes, dont Nènè Diabaté, installée au Burkina depuis 35 ans. Pour le ministre Ouédraogo, la solidarité culturelle et touristique entre le Burkina et le Mali témoigne du renforcement de la Confédération AES.

Le ministre Ouédraogo a invité les trois pays du Sahel à « travailler en synergie » pour valoriser leur patrimoine et stimuler un tourisme porteur de développement. Pour sa part, le directeur général de Mali Tourisme, Sidi Keita, s'est réjoui des « améliorations notables » constatées dans l'organisation de cette édition. Sa délégation de 30 personnes participe activement aux différentes activités : exposition, concours gastronomique et éduc-tour. « Le tourisme est un levier majeur d'intégration », a-t-il rappelé, citant l'architecture inspirée de Djenné ou du style Bamana comme vitrines du patrimoine malien.

Lire l'article original sur Sidwaya.

