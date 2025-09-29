Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Des voiries reconstruites à Ouagadougou

Des rues dégradées de la ville de Ouagadougou sont réfectionnées grâce à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Une équipe de Sidwaya est allée constater les travaux, dans la nuit du vendredi 26 septembre 2025.

Il est 22 heures à la Rue menant à « Guey Boongo », précisément au niveau du quartier Kaonghin dans l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Et depuis des heures, des niveleuses passent et repassent sur des tas de latérite déversés par endroits par des camions de type benne.

« Nous sommes en train de refaire, sur une distance d'1km 300, la rue qui mène à « Guey Boongo », afin de soulager les usagers et les riverains car elle est complètement dégradée », annonce le chef du chantier, l'adjudant Moussa Amadou Maïga, par ailleurs, technicien supérieur en génie civil, de Faso Mêbo. Ce dernier explique que son équipe travaille particulièrement au cours de la nuit.

« Nous avons choisi de travailler dans la nuit afin d'éviter de causer plus de perturbations dans la mobilité des citoyens, car il n'y a pas des voies de déviation », a-t-il souligné. Avant d'ajouter que son équipe se sent au mieux en activité de nuit. Cependant il confie que la recherche de la latérite à près de 30 km de la ville et l'entretien des engins sont des activités effectuées dans la journée. Ce chantier dénommé V3 est le 3e après 2 autres (V1 et V2), déjà effectués dans le même arrondissement.

Des travaux exécutés à 70%

Débutés il y a 2 semaines, les travaux sont estimés à 70%, à entendre Moussa Maïga. Mais, déjà des riverains saluent l'action. « Lorsque nous avons appris que Faso Mêbo est là, ce fut une surprise agréable pour nous. Nous sommes dans une zone inondable et cette voie était tellement dégradée qu'elle nous crée sans cesse des désagréments au long de la saison des pluies », s'est réjouie madame Kini, une riveraine. Autant que sa voisine, Naandabemba Sankara, fonctionnaire à la retraite, remercie le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour cette initiative salvatrice.

« Je suis compté parmi les premiers résidents de ce quartier, Kaonghuin et ce que Faso Mêbo est en train de faire est formidable. C'est avec fierté que je suis les travaux depuis ma porte. Il n'y a plus de flaques d'eau donc pas de moustiques et c'est avec assurance que la voie sera empruntée demain », s'est réjoui M. Sankara. Une expression de joie aussi exprimée par la jeunesse de ce quartier.

« L'aménagement de cette voie va limiter la souffrance que nous endurons en tant qu'usagers et riverains », s'exclame Yacouba Ouya. Pour l'heure, les travaux continuent et sans répit selon, le chef de chantier. Convaincu que le développement passe nécessairement par le développement de la route, Moussa Amadou Maïga, soutient qu'à l'issue des travaux de cet arrondissement, le cap sera mis sur d'autres quartiers avec le même dévouement.