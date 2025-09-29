Madagascar: Antananarivo - L'OMC annonce la reprise des cours

L'Organe Mixte de Conception Nationale (OMC-NAT) annonce la reprise des cours dans tous les collèges et lycées dès ce jour. Toutefois, plusieurs établissements maintiennent la fermeture de leurs classes.

«Les cours reprendront dans tous les collèges et lycées ce jour, conformément à la décision des membres de l'OMC-NAT, présidé par le Premier ministre Christian Ntsay ce week-end », précise un communiqué du ministère de l'Éducation nationale publié hier.

Cette reprise concerne les circonscriptions scolaires d'Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo et Antsirabe. Les autorités insistent sur la reprise normale de toutes les activités pédagogiques, avec la pleine implication des enseignants, responsables administratifs et personnels éducatifs.

Le général Zafisambatra Ravoavy, directeur de la Sécurité et des Renseignements au commandement de la Gendarmerie nationale, a affirmé dans une vidéo diffusée sur TVM : « Nous veillerons à la protection des élèves face aux menaces susceptibles de les affecter ou de perturber leur scolarité. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère appelle également tous les acteurs concernés à faciliter les déplacements des élèves, enseignants, éducateurs et collaborateurs, en veillant particulièrement à leur sécurité et à leur bien-être.

Incertitude

Cependant, plusieurs établissements maintiennent encore la suspension des cours, plongeant les parents dans l'incertitude. Beaucoup préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l'école par prudence. « Vu la situation actuelle et ce qui s'est passé jeudi dans plusieurs établissements, avec des élèves pris de panique et certains asphyxiés par les gaz lacrymogènes, je ne pense pas qu'il soit prudent d'envoyer mes enfants à l'école. Je préfère attendre que tout se calme », confie Léonie Razafindraketaka, parent d'élève.

Le Collège-Lycée d'Ambatobe ainsi que les quatre écoles françaises primaires d'Ampefiloha, Ampandrianomby, Ambohibao et Ivandry resteront fermés ce lundi. « Nous vous invitons à consulter régulièrement Pronote, qui demeure notre principal outil de communication, notamment dans le cadre de la continuité pédagogique », indique un communiqué du Lycée Français de Tananarive publié hier.

Plusieurs établissements situés hors d'Antananarivo ont également suspendu les cours. La reprise effective dépendra de l'évolution de la situation.