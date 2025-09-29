Madagascar: Tefy Khaita - La crise de l'eau mise en lumière à Dakar

L'artiste malgache Tefy Khaita transforme ses pinceaux en porte-voix à Dakar. Son exposition BENTO #1 dénonce la soif et rappelle l'urgence de la situation à Madagascar.

Pour sa quatrième exposition dans la capitale sénégalaise, l'artiste peintre malgache Tefy Khaita marque les esprits. Depuis samedi et jusqu'au 30 octobre, il présente ses oeuvres au BENTO #1 à l'Anami Art Studio & Gallery Dakar. Parmi elles, une toile retient particulièrement l'attention : « Mila rano » ou « Besoin d'eau », une peinture poignante qui dénonce la pénurie d'eau à Madagascar.

« Actuellement, je ne suis pas physiquement à Madagascar, aux côtés de mes amis qui manifestent contre les coupures d'électricité et d'eau, mais je suis de tout coeur et de toute âme avec eux. À travers mon art, je partage cette réalité avec le monde », confie l'artiste, vêtu d'un tee-shirt noir et d'un chapeau traditionnel satro-bory lors du vernissage.

« Des mots comme « Leo délestage », « Mila rano », « Leo kolikoly » ou encore « Omeo fahafahana » s'affichent sur son vêtement, faisant de celui-ci un support de communication complémentaire à ses tableaux ».

Lutte et revendication

La toile « Mila rano » représente un enfant courbé, puisant de l'eau avec un bidon. Les teintes sobres, avec noir, gris, brun, confèrent à l'image une intensité dramatique. L'absence de couleurs vives accentue le sentiment d'urgence et la gravité du message, frappant par sa simplicité et sa force symbolique. Plus qu'une oeuvre esthétique, elle se veut un cri contre la soif et les inégalités d'accès à l'eau.

Né à Fianarantsoa, Tefy Nirina Enrique Barryh, alias Tefy Khaita, est un artiste autodidacte. Passionné de dessin depuis le collège, il s'est d'abord tourné vers l'illustration numérique après des études en marketing et communication. À partir de 2012, il élargit sa pratique artistique en explorant diverses techniques : sanguine, encre, fusain, aquarelle et surtout le café, un médium atypique qu'il affectionne particulièrement. Installé à Dakar depuis juin 2023, il découvre l'acrylique sur toile, qu'il combine avec le café pour capturer des scènes de la vie quotidienne.

Son art, inspiré par la mémoire, la nature ou la photographie, transpose l'ordinaire en messages profonds, porteurs de tolérance et d'amour. Avec « Mila rano » et ses autres toiles, Tefy Khaita rappelle que l'art ne se contente pas d'embellir les murs : il porte les luttes d'un peuple, les revendications d'une génération et l'espérance d'un monde plus juste.