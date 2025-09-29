Madagascar: Assemblée nationale - Des députés réclament une session extraordinaire

29 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

En début de soirée samedi, à l'Assemblée nationale, plusieurs députés issus de différents groupes parlementaires se sont exprimés d'une seule voix pour demander la convocation d'une session extraordinaire. Selon Hanitra Razafimanantsoa, élue dans le district de Tana I, cette session s'avère urgente afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux, politiques et économiques qui touchent actuellement le pays.

Les députés à l'origine de cette requête n'ont toutefois pas précisé les démarches concrètes envisagées pour sa mise en oeuvre. Rappelons que l'article 76 de la Constitution prévoit que les députés peuvent se réunir en session extraordinaire soit par décret du président de la République, soit à l'initiative du Premier ministre, soit encore à la demande de la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Cette initiative intervient à quelques semaines de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement, prévue le 21 octobre.

Parmi les signataires figurent notamment des élus de la plateforme Firaisankina, quelques députés de la coalition Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (Irmar), ainsi que des parlementaires indépendants. Cette convergence traduit une volonté commune de traiter les dossiers prioritaires avant la session ordinaire, dans un contexte marqué par des tensions sociales et économiques croissantes.

