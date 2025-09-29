Madagascar: Ravinala Airports - Les activités maintenues à Ivato et Nosy Be

Ravinala Airports a rassuré les voyageurs ce week-end en confirmant que les aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be restent pleinement opérationnels, malgré les rumeurs de fermeture.

Selon la société, aucune mesure officielle n'a été prise par les autorités pour suspendre ou limiter les activités des deux plateformes. Ravinala Airports rappelle que seule l'administration compétente est habilitée à décider d'une fermeture, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Les compagnies aériennes continuent donc de gérer et d'adapter leurs programmes de vols en fonction de la situation. Certaines liaisons annulées ces derniers jours ont été réintégrées au planning. D'autres, prévues durant la période de couvre-feu, sont susceptibles d'être reportées en journée, selon les disponibilités. Les passagers concernés reçoivent automatiquement une notification par SMS et par e-mail.

Madagascar Airlines précise que les informations mises à jour en temps réel sont accessibles sur son site internet et sur sa page Facebook officielle. La compagnie invite ses clients à s'y référer, son centre d'appels étant momentanément indisponible.

Ravinala Airports a également rejeté toute information contraire, appelant les voyageurs à s'informer directement auprès des compagnies aériennes pour obtenir des données fiables et officielles.

La liste des vols annulés pour la journée du 28 septembre a été publiée en ligne, tandis que le programme complet des prochains jours sera communiqué ultérieurement.

En attendant, les aéroports d'Ivato et de Nosy Be poursuivent leurs activités sans interruption, garantissant la continuité des liaisons aériennes dans le pays.