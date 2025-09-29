Madagascar: Tennis/Junior - L'ITF annule le tournoi d'Antananarivo

Le tournoi international ITF Junior J30, prévu du 30 septembre au 4 octobre dans la capitale, a été annulé pour des raisons de sécurité liées aux troubles récents.

Un coup d'arrêt pour les jeunes raquettes malgaches. Espérant vibrer cette semaine au rythme du circuit ITF Junior J30 prévu à Ilafy- une compétition attendue aussi bien par les jeunes espoirs locaux que par leurs homologues venus de l'étranger-, le tennis malgache subit l'onde de choc des troubles qui secouent Antananarivo depuis le 25 septembre.

Après consultation et demande d'avis auprès de la Fédération Malgache de Tennis, l'International Tennis Federation a tranché : priorité à la sécurité des joueurs, entraîneurs et officiels, avec une décision ferme d'annuler le tournoi. « Cette annulation n'entraîne pas de sanction pour la Fédération », rassure Dina Razafimahatratra, coach de niveau III et consultant technique bénévole.

Le technicien explique que le Conseil de sécurité de l'ITF a privilégié la prudence, surtout au regard de la jeunesse des participants. Plusieurs délégations étrangères avaient déjà confirmé leur venue, mais accueillir des compétitions internationales exige aujourd'hui des garanties strictes en matière de sûreté.

« Pour progresser, il faut enchaîner les confrontations de haut niveau, et ces tournois à domicile sont des occasions précieuses qui limitent les dépenses des parents d'athlètes », insiste un entraîneur local qui souhaite garder l'anonymat.

Un contretemps pesant

Pour le tennis national, l'impact est réel. L'ITF Junior J30 constitue une rampe d'accès incontournable vers les classements mondiaux pour les jeunes talents. En 2023 et 2024, Madagascar avait déjà brillé en accueillant deux étapes de ce circuit.

Les noms de Mirija Andriantefihasina, Mahefa Antony Rakotomalala, Iriela Rajaobelina, Elisoa Andriantefihasina ou encore Ravaka Ramanantoanina s'y sont illustrés, offrant un souffle nouveau à une discipline en quête de visibilité. Ces expériences constituaient pour la relève malgache une opportunité rare de se mesurer à l'élite continentale et mondiale sans avoir à quitter le pays.

L'absence de l'édition 2025 prive ainsi la génération montante de matchs de référence, de points ITF et d'une vitrine médiatique importante. Dans un contexte où les jeunes raquettes doivent souvent lutter contre le manque de moyens et de compétitions, ce contretemps pèse lourd.

Reste désormais à espérer que le climat socio-politique se stabilise rapidement, afin que Madagascar retrouve sa place dans le calendrier ITF. Car, au-delà de la simple compétition, ces rendez-vous nourrissent l'ambition des joueurs, entretiennent l'intérêt du public et renforcent la crédibilité du tennis national sur la scène internationale.