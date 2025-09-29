Madagascar: Carburant - Ruptures ponctuelles dans certaines stations

29 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Depuis quelques jours, plusieurs automobilistes font état de difficultés pour s'approvisionner en carburant dans la capitale. Des ruptures ponctuelles sont constatées dans certaines stations-service, entraînant de longues files d'attente devant celles qui restent ouvertes.

À Ankorondrano, la station Total a vu des automobilistes patienter depuis la veille pour espérer obtenir quelques litres. D'autres points de vente sont carrément fermés, faute de stock. À Mandroseza, la station Total reste accessible, mais uniquement aux véhicules et aux motos : le remplissage dans des bidons est interdit afin de limiter la revente clandestine.

Plusieurs axes de la capitale, notamment Atsimondrano, Avaradrano et le centre-ville, sont particulièrement touchés par la pénurie d'essence. Cette situation alimente la frustration des usagers, contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver du carburant.

Les autorités et les distributeurs n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'origine de ces ruptures, qui semblent toutefois localisées et non généralisées à l'ensemble du réseau.

