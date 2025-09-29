Madagascar: Compétitions - Plusieurs événements reportés

Une pluie de communiqués a annoncé, vendredi sur les réseaux sociaux, l'annulation et le report de plusieurs événements et compétitions sportifs prévus ce week-end.

À la suite des manifestations survenues dans le pays depuis jeudi, le président du club FMMSAM, Robbi Ratahina, a communiqué sur la page du club et de la Fédération du sport automobile que « pour des raisons indépendantes de notre volonté et pour la sécurité de tous, le slalom Motul, 7e édition, est reporté. La date de report vous sera communiquée ultérieurement ».

La course, comptant pour la 4e manche du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte, était prévue samedi et dimanche, sur le circuit TMF à Soaniarivo à Ivato.

La Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées a dû, elle aussi, annuler et reporter les championnats de Madagascar des cadets, juniors et seniors, programmés également samedi et dimanche, au gymnase d'Ankorondrano.

Des mois d'efforts réduits à néant

« Nous devons annuler le championnat alors que la plupart des délégations régionales sont déjà arrivées dans la capitale et que d'autres sont en route », regrette le directeur technique national, Anigaël Gastros Maronirina.

La Fédération malgache de motocyclisme a, de son côté, annoncé sur sa page Facebook, l'annulation de la 6e manche du championnat de Madagascar de motocross, qui devait se tenir dimanche à Manakara.

« Suite aux événements survenus jeudi et vendredi, nous avons le regret de vous informer que la course prévue ce dimanche est annulée. Nous présentons nos excuses aux pilotes déjà arrivés à Manakara ou en route », peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les événements annulés ce week-end figurent la grande finale du tournoi de pétanque organisé dans le cadre des 50 ans des assurances Aro- prévue samedi et dimanche au complexe sportif d'Ankadimbahoaka, après six étapes décentralisées dans les grandes villes et chefs-lieux de province -- ainsi que le tournoi de football des jeunes (U7, U9, U11, U13) et féminin, organisé par l'Analakely Football Academy, prévu ce week-end à Betongolo.

Certains sportifs se plaignent des mois de préparation et des budgets mobilisés pour l'entraînement et les déplacements. Seul le championnat de Madagascar de basketball a pu se poursuivre jusqu'aux finales, samedi, sans incident, au Palais des Sports de Mahamasina.