Madagascar: Équipements de la Jirama - Le départ du premier convoi reporté

29 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les équipements lourds destinés à la Jirama n'ont pas encore quitté Toamasina. « Le transport du premier convoi est reporté », a indiqué ce week-end une source au ministère des Travaux publics. Selon cette même source, ce retard serait lié à un problème technique du transporteur. Les infrastructures routières, elles, seraient déjà prêtes à accueillir le passage de ces équipements.

Le départ du premier convoi serait reporté pour demain, mardi. Deux transports seraient programmés cette semaine, dont un deuxième vendredi. Le calendrier global d'acheminement ne serait pas modifié : les équipements seront convoyés en trois jours jusqu'à Ambohimanambola, avec des étapes prévues à Brickaville le premier jour, Moramanga le deuxième, avant leur arrivée à Antananarivo le troisième jour.

Le transport sera assuré en neuf convois distincts, afin de préserver les infrastructures routières.

