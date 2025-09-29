Afrique: Athlétisme/Special Olympics - Madagascar vise les Jeux Mondiaux 2027

La 12e édition des Jeux nationaux Special Olympics Madagascar s'est achevée samedi, mettant à l'honneur l'athlétisme et, surtout, l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel.

Durant cette journée intense, quatre-vingt-cinq athlètes issus de huit ligues régionales- Analamanga, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny, Haute-Matsiatra, Menabe et Alaotra-Mangoro- se sont affrontés sur la piste du stade d'Alarobia pour démontrer leurs compétences. Bien que près de cent-vingt sportifs aient été attendus, certains n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la situation actuelle du pays.

Cinq disciplines d'athlétisme figuraient au programme : 100 m, 400 m, 800 m, saut en longueur et lancer de poids. Au-delà des chronos et des distances, chaque performance a porté un message fort : l'inclusion par le sport, la joie du partage et le courage de se dépasser.

Mais l'événement allait bien au-delà de la simple conquête de médailles. Il constituait également une étape de sélection en vue des Jeux mondiaux Special Olympics 2027, prévus au Chili. L'organisation a, par ailleurs, confirmé que l'édition 2026 sera consacrée à la natation, dans une volonté claire de diversifier les disciplines et d'ouvrir davantage de perspectives aux athlètes de la Grande Île.

Le rendez-vous a pu compter sur le soutien fidèle de partenaires tels que l'ambassade de France et More Than Basketball, qui contribuent activement à la promotion de l'inclusion et à la valorisation du Sport pour tous.

Échanges et plateforme d'inclusion

Créée pour accompagner les enfants et adultes atteints de déficiences intellectuelles, l'association Special Olympics Madagascar a pour mission d'offrir une formation sportive continue et des compétitions adaptées. L'objectif est de développer la condition physique, de renforcer la confiance en soi et de favoriser l'intégration sociale.

Les sports proposés (athlétisme, football, basketball, natation, entre autres) sont adaptés aux différents niveaux de compétence, permettant à chacun de progresser à son rythme. L'impact dépasse largement le cadre sportif : les familles trouvent dans le mouvement un espace d'échanges et de soutien, tandis que les athlètes découvrent un environnement où leur potentiel est reconnu et valorisé.

En 2023, trois représentants malgaches ont brillé aux Jeux mondiaux de Berlin. Grâce au soutien de MVola, une demi-journée de tournage vidéo a permis d'immortaliser leur parcours, offrant au grand public un regard authentique sur leurs efforts et leurs réussites. Special Olympics Madagascar est bien plus qu'un cadre sportif : c'est une plateforme d'inclusion, une école de vie et une source d'inspiration.