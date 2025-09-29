Afrique: Football/Ligue des champions - Elgeco Plus éliminé après un nul vierge au retour

L'équipe championne de Madagascar, Elgeco Plus, a mis fin à son aventure en Ligue des champions africaine. Le club du By-Pass a été tenu en échec par Silver Strikers (0-0) lors du match retour, samedi.

Pas de vainqueur au match retour, comme à l'aller. Après six tentatives infructueuses pour se qualifier au tour suivant en tour préliminaire de la Coupe de la CAF, Elgeco Plus enchaîne une nouvelle élimination, dès le tour inaugural. Pour sa toute première participation à la Ligue des champions africaine, l'équipe championne de Madagascar échoue une nouvelle fois au stade préliminaire.

Elgeco Plus a disputé son match retour contre le club champion du Malawi, Silver Strikers, samedi après-midi au stade Bingu, dans la capitale malawite, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Les hommes du coach Oelison Rafanomezantsoa, dit « Careca », ont de nouveau été tenus en échec sur un score nul et vierge. Elgeco Plus est ainsi éliminé dès l'entrée en lice, en raison du cumul des buts inscrits sur l'ensemble des deux matchs : un but partout. Les Malawites passent au tour suivant grâce au but marqué à l'extérieur durant le match aller, disputé le dimanche 21 septembre à Maurice.

Beaucoup de ratés

Dans le premier quart d'heure, l'équipe championne de Madagascar a dominé le début de match et s'est créée plusieurs occasions franches. Le club du By-Pass a notamment manqué deux occasions nettes, par l'attaquant des Barea au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), Onja Patrick Hasinirina, et par le Camerounais Raul Pafong. Tous deux ont raté de peu le cadre malawite.

Les deux formations sont restées au coude à coude durant la seconde période. Elgeco Plus a tenté le tout pour le tout et a intensifié la pression dans les cinq dernières minutes. Le dernier tir cadré de la qualification, à la 86e minute, a été repoussé par le gardien de but de Silver Strikers.

Au match aller, le 21 septembre, au complexe sportif national de Côte d'Or, à Maurice, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1-1. Le club du By-Pass avait mené 1 à 0 à la mi-temps grâce au but inscrit par le capitaine des Barea au CHAN, Tony Randriamanampisoa, en toute fin de première période. Les Malawites avaient égalisé au retour des vestiaires, et cet unique but inscrit à l'extérieur leur a suffi pour se qualifier au tour suivant.